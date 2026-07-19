Україна закликає Світ до тиску на рф після балістичного удару по Києву

Після безпрецедентної за масштабами нічної комбінованої атаки російської федерації на українську столицю, т.в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга виступив з екстреним зверненням до міжнародних партнерів. Очільник зовнішньополітичного відомства закликав світову спільноту негайно припинити політику умиротворення агресора та максимально посилити економічний і військовий тиск на кремль. Відповідну офіційну заяву керівник української дипломатії оприлюднив у неділю, 19 липня 2026 року, у Telegram-каналі.

«Боягуз у москві»: жорстка оцінка дій агресора

Андрій Сибіга підкреслив, що під час нічного нальоту російські окупаційні війська цілеспрямовано застосували проти цивільного населення Києва близько чотирьох десятків балістичних ракет. Жертвами цього чергового воєнного злочину знову стали мирні жителі.

Глава МЗС дав пряму оцінку керівництву країни-агресора:

📢 «Боягуз у москві, який боїться зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб покласти край війні, продовжує вести війну проти мирних людей», – заявив Сибіга.

Міністр наголосив, що реакція цивілізованого світу на подібні акти геноциду має бути максимально рішучою та безкомпромісною.

📢 «Нам потрібен нищівний тиск на москву, щоб покласти край цьому терору», – підкреслив глава української дипломатії.

Чотири головні вимоги України до міжнародних партнерів

У своєму зверненні Андрій Сибіга сформував чіткий перелік невідкладних кроків, які мають здійснити союзники для зупинки російської агресії:

21-й пакет санкцій: Європейський Союз повинен якнайшвидше та без бюрократичних зволікань затвердити черговий пакет жорстких економічних обмежень проти рф, не допускаючи небезпечних пауз у санкційному тиску.

Європейський Союз повинен якнайшвидше та без бюрократичних зволікань затвердити черговий пакет жорстких економічних обмежень проти рф, не допускаючи небезпечних пауз у санкційному тиску. Негайна передача ППО: західні партнери мають без жодних затримок виконати раніше взяті на себе зобов’язання щодо постачання додаткових сучасних комплексів протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів до них.

західні партнери мають без жодних затримок виконати раніше взяті на себе зобов’язання щодо постачання додаткових сучасних комплексів протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів до них. Антибалістична коаліція: необхідно радикально активізувати практичну роботу міжнародної антибалістичної коаліції та прискорити розвиток спільної європейської системи захисту від балістичних загроз.

необхідно радикально активізувати практичну роботу міжнародної антибалістичної коаліції та прискорити розвиток спільної європейської системи захисту від балістичних загроз. Спортивний бойкот: Україна виступає категорично проти будь-яких спроб повернути російських спортсменів до міжнародних змагань. Такі кроки міжнародних інституцій фактично виправдовують та легітимізують воєнні злочини кремля.

Окремо міністр звернувся до країн, які затягують логістичні процеси зброї:

📢 «Кожен, хто затримує постачання цих життєво важливих засобів захисту, повинен знати, що ціна затримки вимірюється людськими життями», – зазначив міністр.

Глава відомства резюмував, що спроби домовитися з кремлем є хибними:

📢 «путіна не зупинити політикою умиротворення. Він йтиме далі, якщо його не зупинити силою вже зараз», – підсумував Сибіга.

Масштаби руйнувань після нічної атаки

Нагадаємо, у ніч на 19 липня 2026 року росія здійснила комбіновану атаку, випустивши по Україні 166 засобів повітряного нападу. За офіційними даними Повітряних сил, станом на 08:30 ранку зафіксували безпосередні влучання 23 ракет різного типу та 10 ударних безпілотників на території 20 окремих локацій.

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Крім того, внаслідок успішної роботи української ППО падіння уламків збитих дронів та ракет призвело до руйнувань та пожеж ще на 18 цивільних об’єктах у кількох областях країни.

👉 Також стало відомо, 19 липня 2026 року, російські окупаційні війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Харківської області. Ворог поцілив ракетою безпосередньо у будівлю поштового термінала, розташованого в передмісті обласного центру.