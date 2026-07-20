ХАМАС призначив нового лідера угрупування

Палестинське угруповання ХАМАС офіційно визначилося із наступником свого колишнього очільника Ях’ї Сінвара, якого раніше ліквідували Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Новим главою організації став Халіль аль-Хайя. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на офіційну заяву угруповання.

Катарський вектор та зв’язки з Тегераном

Халіль аль-Хайя протягом багатьох років входив до вищого політичного керівництва ХАМАС. На відміну від Сінвара, який постійно перебував у підземних бункерах під Газою, аль-Хайя переважно мешкав у столиці Катару — Досі.

Ключові факти з біографії нового очільника:

Переговори: саме він виступав одним із ключових представників угруповання під час непрямих консультацій з Ізраїлем щодо обміну заручниками та тимчасового припинення вогню.

саме він виступав одним із ключових представників угруповання під час непрямих консультацій з Ізраїлем щодо обміну заручниками та тимчасового припинення вогню. Союз із Сінваром: аль-Хайя вважався найближчим соратником Сінвара та найвпливовішим представником ХАМАС за межами Сектору Гази.

аль-Хайя вважався найближчим соратником Сінвара та найвпливовішим представником ХАМАС за межами Сектору Гази. За даними Reuters, він пережив кілька ізраїльських замахів, зокрема авіаудар по Досі у 2025 році. Під час попередніх атак Ізраїлю загинули кілька його близьких родичів.

За даними видання The New York Times, перед нападом на Ізраїль 7 жовтня 2023 року аль-Хайя брав безпосередню участь у таємних контактах із високопосадовцями Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). У січні 2025 року він публічно назвав криваву атаку «історичним моментом та військовим досягненням».

Реформи у Секторі Газа

Призначення нового керманича відбулося на тлі глибокої трансформації всієї системи управління у регіоні. ХАМАС, який визнано терористичною організацією в США, Ізраїлі та країнах Євросоюзу, раніше оголосив про повний розпуск власного адміністративного органу. Ця структура безперервно керувала Сектором Газа майже два десятиліття.

Наразі угруповання відкриває шлях для створення нового технократичного комітету. Саме він має перебрати на себе цивільне управління та забезпечення життєдіяльності регіону.

Паралельно з цим Президент США Дональд Трамп зібрав через засновану Раду миру понад 7 мільярдів доларів на гуманітарні потреби та відбудову Гази. Також американський лідер анонсував запровадження прямого нагляду над діяльністю структур ООН у регіоні.

👉 Також нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп заявив, що відмовляється від ідеї стягнення 20% мита за прохід через стратегічний водний шлях. Натомість Вашингтон зосередиться на укладанні масштабних торговельних та інвестиційних угод із державами Перської затоки.