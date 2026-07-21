Наслідки російського терору побачила делегація ОБСЄ у Києві

До української столиці з офіційним візитом прибула висока дипломатична делегація, до складу якої увійшли постійні представники 23 держав-учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга особисто зустрівся з іноземними гостями.

Під час переговорів очільник зовнішньополітичного відомства детально поінформував дипломатів про важкі наслідки чергової масованої авіаційної атаки рф на Київ. Про це Андрій Сибіга повідомив у понеділок, 20 липня 2026 року, у своїй офіційній публікації в соцмережі Х (колишній Twitter).

«росія не досягне своїх цілей» – очільник МЗС

Т.в.о. очільника МЗС розповів європейським послам про масштабний комбінований удар по столиці, який відбувся на вихідних. Він підкреслив, що безпосередня присутність іноземних дипломатів у Києві одразу після обстрілів є вкрай важливим політичним сигналом. Це доводить, що російська агресія ніколи не буде нормалізована, а Україна не залишається самотньою у своїй боротьбі.

📢 «росія не виграє цю війну і не досягне своїх стратегічних цілей. Саме тому кремль продовжує посилювати терор проти цивільного населення. Натомість москва має зайнятися дипломатією та припинити війну», – каже очільник зовнішньополітичного відомства.

Крім того, Сибіга ознайомив гостей з ОБСЄ із поточною обстановкою на лінії фронту. Він висвітлив дипломатичні кроки України задля досягнення справедливого миру та наголосив на зростанні ключової ролі Європи у забезпеченні довготривалої безпеки.

Фіксація злочинів рф та практична підтримка

Під час розширених консультацій сторони детально обговорили конкретні напрями посилення практичної співпраці.

Ключові теми переговорів МЗС та ОБСЄ:

Розширення практичних гуманітарних та безпекових проєктів ОБСЄ безпосередньо в регіонах України;

Посилення системної роботи з документування воєнних злочинів рф для притягнення винних до міжнародної відповідальності;

Спільна протидія ескалації цивільного терору з боку кремля.

Раніше про приїзд іноземних дипломатів повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Очільник парламенту зазначив, що візит делегації організували після чергової атаки. Гості мали змогу на власні очі побачити руйнування.

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👉 Нагадаємо, у ніч проти 19 липня 2026 року росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак по Києву. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів та 120 ударних безпілотників. Також після безпрецедентної за масштабами нічної комбінованої атаки російської федерації на українську столицю, т.в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга виступив з екстреним зверненням до міжнародних партнерів.