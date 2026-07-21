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Атака КАБами по Запоріжжяю: є загиблий та поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака КАБами по Запоріжжю: є загиблий та поранені 01
Фото: наслідки російських авіаударів КАБами по Запоріжжю / Запорізька ОВА / 21.07.2026

У вівторок, 21 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили черговий авіаційний удар по обласному центру. Для обстрілу цивільних об’єктів у Запоріжжі ворог застосував керовані авіаційні бомби (КАБ).

Про наслідки ворожого прильоту та перші дані щодо постраждалих офіційно повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Руйнування у житлових кварталах та робота екстрених служб

За словами очільника області, ворожі авіабомби поцілили безпосередньо по житловому сектору міста. Унаслідок потужних вибухів у кількох районах спалахнули пожежі.

Наслідки ворожої атаки:

  • Суттєвих пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки. Зруйновано та пошкоджено низку нежитлових приміщень. Виникли локальні осередки займання, які гасять вогнеборці.

Голова Запорізької ОВА прокоментував ситуацію з постраждалими мешканцями:

📢 «Наразі відомо про одного загиблого та двох поранених через російську атаку. На місцях працюють екстрені служби», – зазначив очільник ОВА.

Фахівці ДСНС, медики та поліцейські продовжують обстеження території та надають усю необхідну допомогу людям безпосередньо в епіцентрі події.

Полювання на ДСНС на Дніпропетровщині

Окупаційні російські війська продовжують застосовувати тактику подвійних ударів по українських регіонах. Нагадаємо, напередодні у Дніпропетровській області ворог підступно атакував вогнеборців, які ліквідовували наслідки попередньої російської атаки.

Унаслідок повторного обстрілу за місцем роботи екстрених служб травм зазнали троє співробітників ДСНС.

👉 Також нагадаємо, що увечері в понеділок, 20 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили чергову серію прицільних ударів по цивільній інфраструктурі міста Суми. Ворог застосував безпілотники різних типів, спричинивши масштабні пожежі у житловому секторі та на комерційних об’єктах.

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