Атака КАБами по Запоріжжяю: є загиблий та поранені

У вівторок, 21 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили черговий авіаційний удар по обласному центру. Для обстрілу цивільних об’єктів у Запоріжжі ворог застосував керовані авіаційні бомби (КАБ).

Про наслідки ворожого прильоту та перші дані щодо постраждалих офіційно повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Руйнування у житлових кварталах та робота екстрених служб

За словами очільника області, ворожі авіабомби поцілили безпосередньо по житловому сектору міста. Унаслідок потужних вибухів у кількох районах спалахнули пожежі.

Наслідки ворожої атаки:

Суттєвих пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки. Зруйновано та пошкоджено низку нежитлових приміщень. Виникли локальні осередки займання, які гасять вогнеборці.

Голова Запорізької ОВА прокоментував ситуацію з постраждалими мешканцями:

📢 «Наразі відомо про одного загиблого та двох поранених через російську атаку. На місцях працюють екстрені служби», – зазначив очільник ОВА.

Фахівці ДСНС, медики та поліцейські продовжують обстеження території та надають усю необхідну допомогу людям безпосередньо в епіцентрі події.

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Полювання на ДСНС на Дніпропетровщині

Окупаційні російські війська продовжують застосовувати тактику подвійних ударів по українських регіонах. Нагадаємо, напередодні у Дніпропетровській області ворог підступно атакував вогнеборців, які ліквідовували наслідки попередньої російської атаки.

Унаслідок повторного обстрілу за місцем роботи екстрених служб травм зазнали троє співробітників ДСНС.

👉 Також нагадаємо, що увечері в понеділок, 20 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили чергову серію прицільних ударів по цивільній інфраструктурі міста Суми. Ворог застосував безпілотники різних типів, спричинивши масштабні пожежі у житловому секторі та на комерційних об’єктах.