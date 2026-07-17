Іран погрожує знищити інфраструктуру всього регіону

Напруга у відносинах між Ісламською республікою Іран та Сполученими Штатами Америки сягнула нового критичного максимуму. Тегеран офіційно пригрозив Вашингтону масштабною та руйнівною відповіддю у разі спроби атакувати інфраструктурні об’єкти країни.

Відповідну заяву, оприлюднену державним інформаційним агентством Fars у четвер, 16 липня 2026 року, зробив речник Генерального штабу Збройних сил Ірану (центрального командного пункту «Хазрат Хатам аль-Анбія») Ібрагім Зольфагарі.

«Не лишиться жодного сліду»: пряма мова іранського військового

Іранське військове командування різко відреагувало на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливих ударів по іранських мостах та електростанціях. Речник Генштабу попередив, що наслідки такого рішення стануть катастрофічними для всієї інфраструктури Близького Сходу.

📢 «Якщо будуть виконані останні погрози президента США із приводу того, що наступні удари американські військові спрямують проти інфраструктури Ісламської республіки, то все, що завдяки стриманості Ірану досі залишалося цілим, тобто вся інфраструктура в регіоні, буде розбита ударами іранських збройних сил настільки, що від неї не лишиться жодного сліду, ніби її ніколи й не існувало», – сказав Зольфагарі.

Військовий посадовець також виступив із жорсткою критикою зовнішньої політики США, звинувативши Вашингтон у незаконних діях, які дестабілізують ситуацію в Західній Азії. Окремо він підкреслив особливий статус Ормузької протоки для безпеки країни:

📢 «Нехай неосвічений ворог знає: для нас момент епічних дій – це не момент стриманості. Те, що зроблять збройні сили Ірану, не буде еквівалентним ударом, це буде удар більшої потужності. Удари будуть інтенсивнішими, масштабнішими та руйнівнішими, ніж будь-коли раніше. Лють нації, яка ніколи не здавалася ворогу, спалить агресора», – заявив військовий чиновник.

Речник додав, що Іран вважає Ормузьку протоку своєю «непорушною червоною лінією» і в жодному разі не дозволить іноземним державам втручатися в цей регіон.

Трамп схиляється до розширення операції

Жорстка реакція офіційного Тегерана з’явилася після публічних висловлювань Дональда Трампа. Президент США раніше застеріг Іран, пригрозивши завдати точкових ударів по стратегічних об’єктах інфраструктури країни, зокрема по транспортних шляхах та електростанціях. За словами американського лідера, це відбудеться, якщо іранська сторона відмовиться повернутися за стіл дипломатичних переговорів.

Крім того, впливові міжнародні медіа з посиланням на власні джерела у Білому домі повідомляли, що після тривалих консультацій зі своїми ключовими військовими радниками Трамп дедалі більше схиляється до сценарію розширення військової операції проти Ірану.

Ситуація у регіоні продовжує стрімко погіршуватися, ставлячи під загрозу стабільність світових енергетичних ринків та судноплавство у Перській затоці.

👉 Також нагадаємо, що президент США підкреслив, що Ормузька протока відкрита для всіх міжнародних суден, окрім тих, що прямують до іранських портів або з них.