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Ірак підписав з компаніями США угоди на $60 млрд для експорту нафти

Денис Молотов
Денис Молотов
Ірак підписав з компаніями США угоди на млрд для експорту нафти
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Уряд Іраку уклав масштабний пакет стратегічних угод із провідними західними енергетичними корпораціями. Документи охоплюють нафтову, газову та трубопровідну галузі країни. Загальна фінансова вартість підписаних контрактів перевищує астрономічну суму у 60 мільярдів доларів США.

Про це офіційно повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters. За інформацією журналістів, ключова мета цих домовленостей — створення альтернативного логістичного маршруту для постачання вуглеводнів на світові ринки.

Стратегічний нафтопровід Chevron через Сирію

Американська енергетична корпорація Chevron досягла принципової згоди з офіційним Багдадом. Сторони домовилися про подальшу спільну роботу над входженням компанії у великі проєкти. Мова йде про розробку потужних нафтових родовищ West Qurna 2 та Nassiriya.

Крім безпосереднього видобутку, американський гігант планує профінансувати будівництво нової магістральної інфраструктури.

Деталі інфраструктурного проєкту Chevron:

  • Будівництво нового стратегічного нафтопроводу великої протяжності;
  • Трубопровід з’єднає іракські нафтові родовища безпосередньо із середземноморським узбережжям Сирії;
  • Проєкт дозволить здійснювати повноцінне відвантаження сировини на танкери в обхід небезпечної Ормузької протоки.

У керівництві Chevron висловлюють великий оптимізм щодо майбутнього цього регіону. Аналітики компанії зазначають, що в середньостроковій перспективі Ірак має всі шанси перетворитися на один із ключових міжнародних центрів торгівлі нафтою та газом. Експерти порівнюють майбутній іракський хаб із провідними американськими майданчиками Henry Hub та Cushing.

Альянс ConocoPhillips та BP на півночі країни

Паралельно про розширення своєї присутності в Іраку заявила ще одна велика американська корпорація — ConocoPhillips. Компанія офіційно домовилася про викуп 42-відсоткової частки в капіталі підприємства BP Energy of Kirkuk Ltd.

Цей крок дозволить ConocoPhillips безпосередньо долучитися до масштабного проєкту британської корпорації BP. Проєкт спрямований на повне технологічне відновлення, модернізацію та інтенсифікацію видобутку на чотирьох великих діючих нафтових родовищах. Всі вони розташовані у північній частині Іраку.

Відповідь на близькосхідну кризу та погрози Ірану

Як підкреслюють аналітики Reuters, Ірак був змушений радикально прискорити пошук нових транзитних шляхів для своїх енергоносіїв. Це рішення стало прямою реакцією на ескалацію військового конфлікту в Перській затоці та регулярні бойові дії.

Нагадаємо, нещодавнє часткове закриття Ормузької протоки проіранськими силами та загрози знищення інфраструктури суттєво ускладнили стабільне постачання нафти.

👉 Також раніше стало відомо, що проіранське радикальне збройне угруповання «Ісламський опір в Іраку» виступило з офіційним ультимативним кроком. Бойовики оголосили грошову винагороду у розмірі 10 мільйонів доларів за вбивство чинного президента США Дональда Трампа.

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