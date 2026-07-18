США перекидають до Ізраїлю десятки літаків-заправників для ударів по Ірану

Адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно поінформувала керівництво Ізраїлю про екстрене відправлення до країни додаткових десятків військових літаків-заправників. Цей крок здійснюється на тлі підготовки до ймовірного та масштабного розширення військової операції проти Ірану.

Про це повідомляє авторитетне американське видання Axios, посилаючись на власні високопоставлені джерела у Вашингтоні та Тель-Авіві.

Нарощування авіаційного угруповання на ізраїльських базах

За даними журналістів, Дональд Трамп може підписати остаточний наказ про початок операції вже найближчими днями. Наявність великої кількості стратегічних паливозаправників є критично важливою для забезпечення радіуса дії винищувальної авіації.

Поточний розподіл сил США в Ізраїлі:

Авіабаза Бен-Гуріон: наразі розміщено приблизно 30 американських літаків-заправників.

наразі розміщено приблизно 30 американських літаків-заправників. Авіабаза Рамон: також дислоковано близько 30 аналогічних бортів.

Ізраїльські чиновники підтверджують, що найближчим часом США планують направити до країни ще кілька десятків таких літаків. Це дозволить довести загальну чисельність заправників до максимального рівня, який фіксувався на самому початку військового конфлікту в регіоні.

Міжнародні військові аналітики вважають, що таке демонстративне нарощування сил має на меті змусити Тегеран розблокувати судноплавство в Ормузькій протоці. Також Вашингтон намагається примусити Іран погодитися на жорсткі американські вимоги щодо перегляду іранської ядерної програми.

Сім днів бомбардувань та руйнування мостів КСІР

Перекидання авіації відбувається на тлі безперервних бойових дій. Військово-повітряні сили та флот США вже сім днів поспіль завдають точкових ракетно-бомбових ударів по іранській території.

Американські посадовці звітують про перші вагомі результати цієї повітряної кампанії. У ході атак літаки коаліції зруйнували щонайменше сім стратегічних мостів у районі портового міста Бандар-Аббас. Цей населений пункт є головним логістичним та командним центром операцій Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) у зоні Ормузької протоки.

Трамп розглядає сценарій сухопутного десанту

Наразі у Білому домі активно розглядають можливість переходу від точкових нальотів до значно масштабнішої військової операції. Оновлений план Пентагону може включати масовані руйнівні удари по об’єктах критичної інфраструктури Ірану, а також безпосереднє вогневе ураження його ядерних центрів.

Сам Дональд Трамп під час закритих консультацій зі своїми військовими помічниками дедалі більше схиляється до радикального розширення масштабів кампанії. Серед робочих варіантів, які перебувають на столі у президента США — суттєве посилення інтенсивності авіаударів, а також підготовка та відправка підрозділів американських сухопутних військ для захоплення стратегічних островів поблизу Ормузької протоки.

👉 Також нагадаємо, що проіранське радикальне збройне угруповання «Ісламський опір в Іраку» виступило з офіційним ультимативним кроком. Бойовики оголосили грошову винагороду у розмірі 10 мільйонів доларів за вбивство чинного президента США Дональда Трампа.