Тінь відставки Сирського: Зеленський спілкується з командирами корпусів

Шостий Президент України В.О. Зеленський другий день поспіль проводить інтенсивні прямі консультації з командирами корпусів ЗСУ та Нацгвардії. Офіційна мета — обговорення ситуації на найгарячіших напрямках. Проте ці перемовини відбуваються на тлі гучних протестів, урядових перестановок та публікацій авторитетних західних ЗМІ про ймовірну підготовку до звільнення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Протягом останніх двох днів глава держави разом із заступником керівника Офісу Президента Павлом Палісою вийшов на прямий контакт із ключовими польовими командирами.

За повідомленнями ОП, до діалогу були залучені щонайменше 11 топ-офіцерів вищої ланки. Серед них:

Командири армійських корпусів ЗСУ (генерал-майор А. Богомолов, бригадні генерали О. Майстренко, С. Заїць, Я. Сидоров, а також в.о. командира 19-го АК В. Скред);

Командири корпусів ДШВ (бригадні генерали Д. Волошин, Є. Ласійчук та заступник командувача ДШВ А. Ткачук);

Командири корпусів Нацгвардії («Азов» — Денис Прокопенко, «Хартія» — Ігор Оболєнський);

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

Крім того, Президент провів особисту зустріч із командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким.

Офіційною темою розмов є оперативна обстановка на Слов’янському, Покровському, Олександрівському та Харківському напрямках, а також проблеми ротацій, логістики та постачання зброї.

Однак видання Financial Times дає іншу оцінку цим подіям. За даними журналістів, Зеленський розглядає можливість відставки Олександра Сирського. Відтак, поточні розмови з командирами мають на меті не лише отримання альтернативної оцінки ситуації на полі бою в обхід Головкома, а й проведення своєрідних співбесід з потенційними кандидатами на його посаду.

Відставка Федорова та суспільний резонанс

Першопричиною нинішньої турбулентності у військово-політичному керівництві стали події 16 липня. Тоді стало відомо, що Зеленський не залишить Михайла Федорова на посаді міністра оборони у новому уряді. Президент пояснив це рішення наявністю відкритого конфлікту між Федоровим та Сирським.

Зробивши ставку на чинного Головнокомандувача, Президент фактично спровокував несподівану реакцію. Протести, що почалися проти відставки міністра, швидко масштабувалися і переросли у широку суспільну кампанію з вимогою звільнити самого Олександра Сирського, які тривають вже 3-й день поспіль.

Конфлікт, що вийшов у публічну площину, оголив фундаментальні розбіжності у баченні розвитку армії.

Після підтвердження своєї відставки Михайло Федоров виступив із жорсткою критикою на адресу Сирського. Ексміністр віддав належне колишнім заслугам генерала, зокрема під час оборони Києва, проте наголосив на застарілості його методів управління: “Система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді”.

Ця заява стала квінтесенцією претензій до чинного командування: негнучкість, небажання адаптуватися до сучасних технологічних викликів та надмірна централізація, яку часто називають “радянською школою”.

Сам Олександр Сирський наразі уникає прямої полеміки щодо методів управління. Він не надав конкретних відповідей на закиди ексміністра, обмежившись публічним закликом «зосередитися на війні».

Пряма комунікація Зеленського з комкорами де-факто руйнує монополію Головнокомандувача на надання інформації Верховному Головнокомандувачу. Якщо дані Financial Times є точними, найближчими днями або тижнями Україну можуть очікувати кардинальні кадрові зміни у вищому військовому командуванні, які визначатимуть подальшу стратегію ведення війни.