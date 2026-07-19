Олексій Харченко передав від Луганщини 18-й Слов’янській бригаді техніку та відзнаки

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко здійснив робочу поїздку до прифронтових районів Харківщини та Донеччини. Очільник регіону особисто відвідав розташування військових формувань, які тримають оборону на Східному напрямку. В межах візиту керівник ОВА завітав до бійців 18-ї Слов’янської бригади Національної гвардії України (НГУ), щоб вручити нову партію технічної допомоги та державні відзнаки.

Стратегічна ділянка: автівки, БпЛА та зарядні станції

Ця бригада Нацгвардії виконує важливі бойові завдання на лінії зіткнення. Тож забезпечення гвардійців сучасними технічними засобами перебуває на постійному контролі обласної влади. Під час зустрічі з особовим складом начальник ОВА підкреслив важливість їхньої місії:

📢 «18-ту Слов’янську ми підтримуємо постійно вже не перший рік. Ви контролюєте стратегічну ділянку фронту, тому потреби підрозділу намагаємось задовольняти оперативно», – наголосив Олексій Харченко.

Очільник Луганщини передав оборонцям велику партію майна, придбаного за рахунок коштів цільової державної субвенції.

Склад нової партії допомоги:

Сучасні транспортні засоби для підвищення мобільності підрозділів;

Безпілотні літальні апарати (БпЛА) для повітряної розвідки, атак та коригування вогню;

Автономні зарядні станції для забезпечення енергонезалежності на позиціях.

63 мільйони гривень та знаки пошани для гвардійців

Підтримка 18-ї Слов’янської бригади НГУ з боку Луганської області має системний характер. Від початку поточного року на нагальні потреби цього підрозділу з обласного та місцевих бюджетів спрямували 63,3 мільйона гривень. Ці кошти дозволяють оперативно реагувати на бойові запити командування.

Окрім передачі техніки, візит мав і урочисту частину, приурочену до Дня Української Державності. За особисту мужність, виявлену під час відсічі та стримування російської збройної агресії, Олексій Харченко відзначив кращих бійців. Десять військовослужбовців бригади отримали знаки пошани «Захиснику Луганщини».

Влада Луганської області запевнила, що фінансування потреб оборонців Сходу триватиме й надалі.

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👉 Також нагадаємо, що воїни 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади отримали нову партію ударних безпілотних літальних апаратів.