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Балістичний удар по Києву: наслідки нічного обстрілу, є загиблі

Денис Молотов
Денис Молотов
Балістичний удар по Києву: наслідки нічного обстрілу, є загиблі 06
Фото: наслідки російської атаки на Київ / ДСНС України / 16.07.2026

У ніч на четвер, 16 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на Київ, застосувавши балістичне озброєння. Вибухи лунали у кількох районах міста. Внаслідок ворожих ударів виникли масштабні пожежі, є загиблі та постраждалі серед цивільного населення.

Рятувальні служби та патрульна поліція працюють у посиленому режимі для ліквідації наслідків чергового воєнного злочину рф.

Інформація про жертв та постраждалих

Внаслідок ворожого обстрілу у столиці загинули дві людини. Дані щодо точної кількості травмованих наразі уточнюються офіційними відомствами.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про шістьох постраждалих громадян:

📢 «В результаті нічної російської атаки на Київ 16 липня загинуло двоє людей, ще шестеро отримали поранення», – Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За словами мера столиці, «серед поранених – 16-річний хлопець. Троє постраждалих були госпіталізовані, іншим надано допомогу на місці».

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) станом на ранок зафіксували п’ятьох поранених громадян. За даними рятувальників, до ліквідації наслідків залучили близько 150 вогнеборців та 27 одиниць спеціальної техніки.

Наслідки руйнувань за районами міста

Під ворожим ударом цієї ночі опинилися Святошинський та Дарницький райони столиці. Вогнеборці оперативно локалізували та ліквідували всі осередки займань.

🔹 Дарницький район

  • Руйнування: зафіксовано пожежу в адміністративно-складській будівлі, у сусідньому складі, а також у припаркованих поруч вантажних автомобілях.
  • Жертви: саме тут виявлено двох загиблих громадян. Також травми отримали двоє людей, серед яких одна дитина.

🔹 Святошинський район

  • Руйнування: внаслідок влучання ворожого снаряда виникло займання в одноповерховому складському приміщенні.
  • Постраждалі: травмовано трьох людей.
Перекриття руху транспорту

Через необхідність ліквідації наслідків ворожих прильотів у столиці тимчасово змінено рух транспорту. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький оприлюднив попередження для водіїв:

📢 «Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту».

За його словами, рух повністю перекритий на проспекті Академіка Корольова. Обмеження діє на ділянці від вулиці Пшеничної до перехрестя з вулицею Івана Дзюби.

Нагадаємо, що росія здійснює атаки на столицю регулярно. Попередній обстріл відбувся у ніч на 14 липня, коли внаслідок ворожих ударів виникли сильні пожежі на двох об’єктах у Голосіївському районі міста.

👉 Також стало відомо, що впродовж минулої доби, 15 липня, зафіксовано 279 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 88 авіаційних ударів, скинувши 295 керованих авіабомб.

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