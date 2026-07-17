Викрито протодиякона РПЦ, який фінансує російську армію на Луганщині

Служба безпеки України заочно документувала протиправну діяльність священнослужителя руської православної церкви. Клірик організував системне матеріально-технічне забезпечення російських окупаційних підрозділів та здійснював ідеологічну підтримку збройної агресії проти нашої держави. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Військові поставки у Сватівський район та Сіверськодонецьк

За даними досудового розслідування, фігурант розпочав свою протиправну діяльність ще у 2022 році. Протодиякон РПЦ налагодив регулярний збір коштів по лінії церкви московського патріархату. На ці гроші він закуповував військове спорядження та особисто привозив його на окуповані території сходу України.

Слідчі зафіксували кілька візитів клірика безпосередньо на передові позиції загарбників:

Сватівський район: священник доставив військовослужбовцям «27-ї Севастопольської бригади» зс рф партію спеціального майна. Окупанти отримали антидронові рушниці, сучасні засоби зв’язку, квадрокоптери, комплекти армійської форми, маскувальні сітки, спальні мішки та додаткові акумулятори для рацій.

священник доставив військовослужбовцям «27-ї Севастопольської бригади» зс рф партію спеціального майна. Окупанти отримали антидронові рушниці, сучасні засоби зв’язку, квадрокоптери, комплекти армійської форми, маскувальні сітки, спальні мішки та додаткові акумулятори для рацій. Сіверськодонецьк: представникам 20-ї армії збройних сил рф представник церкви передав цифрові рації, антени та інші елементи військового спорядження.

Окрім матеріальної допомоги, клірик відповідав за психологічну підтримку загарбників. Він очолює православний чоловічий хор, який регулярно виступає перед російськими військовими у пунктах дислокації. Свою діяльність він активно популяризує в інтернет-просторі, називаючи загарбницьку війну «священною».

Контракт із міноборони рф та офіційна підозра

Правоохоронці з’ясували, що фігурант офіційно інтегрувався до військової структури країни-агресора. Він підписав контракт із міністерством оборони рф. Наразі зловмисник обіймає посаду помічника командира по роботі з віруючими в одній із російських «казачих бригад». Також він очолює спеціалізований російський «благодійний фонд».

На підставі зібраних доказів СБУ кваліфікувала дії клірика за статтею про фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України.

Офіційне формулювання пресслужби відомства:

📢 «На підставі зібраних доказів СБУ повідомила фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)».

Досудове розслідування у цій справі здійснюють співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні забезпечує Луганська обласна прокуратура.

Оскільки фігурант перебуває на непідконтрольній території, тривають заходи для його затримання та притягнення до відповідальності.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України викрила у Києві зловмисницю, яка фінансувала окупаційні органи влади на Луганщині. Жінка володіє кількома російськими компаніями на тимчасово окупованій території (ТОТ).