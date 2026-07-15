Затримано працівників Маріупольського ТЦК: вимагання та шахрайство

У середу, 15 липня 2026 року, правоохоронні органи провели затримання двох військовослужбовців Маріупольського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це офіційно повідомила пресслужба Донецького обласного ТЦК та СП.

Слідчі дії розпочалися після появи в соціальних мережах інформації про обшуки у представників Маріупольського ТЦК, які перебували у місті Дніпро.

Обставини справи

Згідно з офіційним повідомленням Донецького обласного ТЦК та СП, правоохоронці затримали двох осіб:

📢 «15.07.2026 року працівниками Національної поліції було затримано двох військовослужбовців Маріупольського РТЦК та СП – молодшого сержанта та солдата. Їм інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею Вимагання та Шахрайство», – йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці здійснюють невідкладні слідчі дії. Очікується рішення суду щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Позиція командування

Керівництво Донецького обласного ТЦК та СП наголошує на принциповій позиції щодо очищення власних лав від осіб, які порушують закон. У заяві підкреслено, що командування буде максимально сприяти слідству:

У ТЦК заявили, що сприятимуть правоохоронним органам у встановленні всіх обставин справи й притягненні винних осіб до відповідальності.

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Цей випадок став ще одним у серії перевірок, які ініціювало Міністерство оборони України після низки резонансних інцидентів в інших регіонах, зокрема в Одесі. Як відомо, раніше в Одесі було нейтралізовано організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК. Співробітники ТЦК «вибивали» гроші з громадян в службовому мультівені, до якого потерпілих затягували силоміць.

Наразі Міноборони анонсувало проведення службових перевірок у всіх ТЦК країни з метою протидії корупції та зловживанням посадовими повноваженнями.