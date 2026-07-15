ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛСУСПІЛЬСТВО

Затримано працівників Маріупольського ТЦК: вимагання та шахрайство

Денис Молотов
Денис Молотов
Затримано працівників Маріупольського ТЦК: вимагання та шахрайство 02

У середу, 15 липня 2026 року, правоохоронні органи провели затримання двох військовослужбовців Маріупольського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це офіційно повідомила пресслужба Донецького обласного ТЦК та СП.

Слідчі дії розпочалися після появи в соціальних мережах інформації про обшуки у представників Маріупольського ТЦК, які перебували у місті Дніпро.

Обставини справи
Затримано працівників Маріупольського ТЦК: вимагання та шахрайство 03
Скриншот офіційного допису Донецького обласного ТЦК та СП в соцмережі / Facebook / 15.07.2026

Згідно з офіційним повідомленням Донецького обласного ТЦК та СП, правоохоронці затримали двох осіб:

📢 «15.07.2026 року працівниками Національної поліції було затримано двох військовослужбовців Маріупольського РТЦК та СП – молодшого сержанта та солдата. Їм інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею Вимагання та Шахрайство», – йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці здійснюють невідкладні слідчі дії. Очікується рішення суду щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Позиція командування

Керівництво Донецького обласного ТЦК та СП наголошує на принциповій позиції щодо очищення власних лав від осіб, які порушують закон. У заяві підкреслено, що командування буде максимально сприяти слідству:

У ТЦК заявили, що сприятимуть правоохоронним органам у встановленні всіх обставин справи й притягненні винних осіб до відповідальності.

Цей випадок став ще одним у серії перевірок, які ініціювало Міністерство оборони України після низки резонансних інцидентів в інших регіонах, зокрема в Одесі. Як відомо, раніше в Одесі було нейтралізовано організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК. Співробітники ТЦК «вибивали» гроші з громадян в службовому мультівені, до якого потерпілих затягували силоміць.

Наразі Міноборони анонсувало проведення службових перевірок у всіх ТЦК країни з метою протидії корупції та зловживанням посадовими повноваженнями.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Балістичний удар по столиці: у Києві руйнування, поранено 12 людей

ВАЖЛИВО

Клей для вій: як вибрати професійний клей для нарощування

СУСПІЛЬСТВО

США вивели винищувачі F-22 з авіабази в Ізраїлі

ПОЛІТИКА

Відбулося понад 200 боїв, ворог скинув 168 КАБів та запустив 6,4 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Генштаб підтвердив ураження 12 танкерів, буксира, суховантажу і нафтового терміналу рф

ВІЙНА

Німеччина профінансує 50 000 ударних дронів для ЗСУ

ВАЖЛИВО

Японці виявили рекордні поклади золота на дні океану

СУСПІЛЬСТВО

СБС ЗСУ у Чорному морі уразили 20 суден «тіньового флоту» рф

ВАЖЛИВО

Новий лідер Ірану оголосив помсту за ліквідацію батька

ПОЛІТИКА

Кепка з логотипом: універсальний рекламний інструмент для бізнесу

СУСПІЛЬСТВО

Штілерман заявив, що антибалістичний щит FREYJA не залежатиме від перехоплювачів виключно виробництва Fire Point

ПОДІЇ

Третина боїв за добу припала на три напрямки – Генштаб оновив карту

ВІЙНА

СБУ на карті показала тижневу роботу далекобійних санкцій по нафтовій та військовій інфраструктурі рф

ПОДІЇ

У Сумах окупанти завдали удару КАБами по цивільних об’єктах, є жертви

ВАЖЛИВО

рф атакувала цивільний поїзд, є значні пошкодження локомотивів

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип