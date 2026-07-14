Рада відправила у відставку Кабінет міністрів Юлії Свириденко

У вівторок, 14 липня 2026 року, Верховна Рада України підтримала постанову №15407 про відставку Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів під час пленарного засідання. Звільнення голови уряду автоматично тягне за собою відставку всього складу Кабінету міністрів України.

ℹ️ Уряд Юлії Свириденко працював на посадах менш як рік: її було призначено головою уряду 17 липня 2025 року.

Процедурні наслідки

Згідно із законом «Про Кабінет міністрів України», прем’єр-міністр вважається звільненим з дня прийняття Радою рішення про його відставку. Важливо, що чинний Кабмін, який опинився у статусі «у відставці», продовжує виконувати свої повноваження до моменту офіційного формування та призначення нового складу уряду.

Під час свого прощального виступу в парламенті Юлія Свириденко подякувала колегам та президентові за спільну роботу. Вона підкреслила, що урядовій команді довелося працювати в надскладних умовах воєнного часу, забезпечуючи життєдіяльність держави попри ворожі атаки.

📢 «В умовах, коли ворог так сильно намагається зруйнувати життя всюди – від маленьких сіл до мегаполісів, забезпечити гідне життя для українців – непросте завдання. Але я вважаю, що разом із вами ми вистояли й зробили все можливе, а часто й неможливе, для енергетиків, освітян, транспорту, охорони здоров’я та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб… Для нашої урядової команди було честю працювати поруч із вами на благо України», – заявила вона.

Майбутнє уряду: пошук наступника

Відставка Свириденко є частиною анонсованого шостим президентом України В.О. Зеленським оновлення управлінського апарату держави. У політичних колах та експертному середовищі триває активне обговорення кандидатури нового очільника уряду.

Найбільш імовірним претендентом на посаду прем’єр-міністра джерела називають Сергія Корецького — чинного голову правління НАК «Нафтогаз України» та директора «Укрнафти».

Президент України вже провів низку консультацій із потенційними кандидатами, серед яких також фігурують Денис Шмигаль, Михайло Федоров та Ігор Терехов. Процес формування нової коаліції та складу Кабінету міністрів розпочнеться найближчими днями відповідно до конституційної процедури.

👉 Також нагадаємо, що український парламент у вівторок, 14 липня, ухвалив рішення про чергове подовження дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідні законопроєкти, внесені шостим президентом України В.О. Зеленським, отримали необхідну підтримку конституційної більшості народних депутатів.