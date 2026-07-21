У Сумах окупанти знищили «Епіцентр», пошкодили багатоповерхівку та атакували рятувальників

Увечері в понеділок, 20 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили чергову серію прицільних ударів по цивільній інфраструктурі міста Суми. Ворог застосував безпілотники різних типів, спричинивши масштабні пожежі у житловому секторі та на комерційних об’єктах. Про це повідомляє ZN та місцеві пабліки та ДСНС Сумської області. Загарбники повторно обстрілювали локації під час роботи екстрених служб.

Влучання у багатоповерхівку та поранення дітей

Перший удар ворожого реактивного безпілотника припав по дев’ятиповерховому житловому будинку. Внаслідок вибуху займання виникло на першому поверсі споруди.

Наслідки удару по житловому секторі:

Співробітники ДСНС проводили гасіння вогню паралельно з виведенням мешканців із задимленого будинку. Унаслідок вибуху травми отримали 6 людей, серед яких четверо неповнолітніх дітей. Спалахнули два припарковані автомобілі, пожежу на місці швидко ліквідували.

Масштабна пожежа в ТЦ «Епіцентр» та полювання на ДСНС

Згодом росіяни спрямували ударні БпЛА (зокрема FPV-дрони) на торговельний центр «Епіцентр». У будівлі спалахнула масштабна пожежа, яка охопила торгові зали. За попередньою інформацією пресслужби компанії, загиблих та поранених усередині ТЦ немає.

Гасіння пожежі ускладнювалося підступною тактикою противника. Щойно підрозділи ДСНС ставали до роботи, росіяни завдавали повторних прицільних ударів безпосередньо по вогнеборцях.

Втрати та пошкодження рятувальної техніки:

Повністю знищено один службовий автомобіль ДСНС;

Пошкоджено ще один спеціальний транспортний засіб надзвичайників.

Попри постійну загрозу повторних обстрілів та надзвичайно складну безпекову обстановку, підрозділи ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки ворожих прильотів і надавати допомогу мешканцям Сум.

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👉 Також нагадаємо, що 217 боїв сталося на фронті минулої доби, понад чверть – лише на двох напрямках, при чому найбільше – на Слов’янському, повідомили у Генштабі ЗСУ.