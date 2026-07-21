Енді Бернем став новим прем’єр-міністром Великої Британії

У Великій Британії офіційно завершився процес передачі виконавчої влади. У понеділок, 20 липня 2026 року, Король Чарльз III прийняв офіційну відставку Кіра Стармера. Одразу після цього монарх призначив новим очільником уряду Його Величності 56-річного Енді Бернема. Про це повідомляє The Guardian.
Кір Стармер очолював британський уряд із 5 липня 2024 року. Внаслідок поразки Лейбористської партії на травневих місцевих виборах 22 червня він оголосив про намір піти у відставку. Стармер виконував обов’язки до завершення внутрішньопартійних виборів, переможцем яких 17 липня став Енді Бернем.
План реформ: перша промова на Даунінг-стріт
У своєму першому офіційному зверненні до британської нації з порога резиденції на Даунінг-стріт новий прем’єр-міністр назвав свій прихід до влади моментом «розриву замкненого кола» для всієї країни. Бернем пообіцяв повернути надію мільйонам громадян та суттєво реформувати державу.
Ключові тези з програми Енді Бернема:
- 10-річна стратегія: протягом 2026 року уряд розробить детальний план трансформації Великої Британії.
- Боротьба з інфляцією: для подолання тиску на вартість життя вже у вівторок оголосять перші заходи соціальної підтримки населення.
- Нові кадри: посаду канцлера отримав колишній міністр оборони Джон Гілі, який став компромісною фігурою в партії після зняття кандидатур Еда Мілібенда та Шабани Махмуд.
Тверда позиція щодо України та протидія агресії рф
Прихід нового керівника уряду не змінить зовнішньополітичного курсу Лондона. 56-річний Енді Бернем є колишнім мером Великого Манчестера та ексміністром в уряді Гордона Брауна. Він є співзасновником ініціативи Unbroken Cities Network, яка розвиває реабілітаційні центри в Україні, та активно опікується гуманітарними проєктами.
Новий очільник британського уряду наголосив на непохитності підтримки Києва:
📢 «Раніше Бернем заявив, що збереже нинішній рівень підтримки України. Він також наголошував, що Велика Британія живе у дедалі небезпечнішому світі через «московитську агресію», конфлікт на Близькому Сході, кліматичну й енергетичну нестабільність, а також через стрімкий розвиток технологій, які змінюють характер війни», – повідомляє видання.
Уряд Енді Бернема розпочинає роботу у повному складі вже з цього тижня.