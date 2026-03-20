У столиці ветеран заявив про побиття в приміщенні ТЦК

Правоохоронці перевіряють інформацію про побиття ветерана в приміщенні ТЦК Шевченківського району Києва. Про це повідомила пресслужба поліції у п’ятницю, 20 березня.

За попередніми даними, потерпілий заявив, що тілесні ушкодження він отримав у приміщенні районного територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки. Наразі чоловіка було шпиталізовано.

📢 «За інформацією чоловіка, тілесні ушкодження він отримав у приміщенні районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі він перебуває у лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

До медичного закладу вже направили слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин події та прийняття заяви від постраждалого. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Раніше народний депутат від партії Європейська солідарність Володимир Ар’єв повідомив у Facebook, що йдеться про ветерана та колишнього політичного в’язня кремля Володимира Балуха, який нібито був побитий у Шевченківському районному ТЦК у столиці.

Водночас офіційні органи наразі не підтвердили ці дані та проводять перевірку.

👉 Нагадаємо, раніше фіксувалися інші інциденти за участі представників ТЦК. Зокрема, в Одесі під час затримання військовослужбовця у СЗЧ було застосовано попереджувальний постріл.

В Закарпатській області та Волинській області відбувалися напади на транспорт груп оповіщення. Мета протидії – визволення чоловіків з транспорту працівників ТЦК.