На Закарпатті затримали чоловіків, які палицями били по авто ТЦК

Активна протидія ТЦК сталася на Закарпатті поблизу села Пацканьово в Ужгородському районі, де група чоловіків виступили проти працівників територіального центру комплектування. Про це у середу, 11 березня, повідомила поліція Закарпатської області.

Правоохоронці зазначили, що інцидент стався під час проведення працівниками ТЦК заходів з оповіщення громадян щодо мобілізації, а також перевірки військово-облікових документів.

📢 «Вчора поблизу села Пацканьово в Ужгородському районі група місцевих чоловіків здійснила хуліганський напад на військовослужбовців ТЦК та СП. На той момент вони проводили заходи з оповіщення громадян щодо мобілізації та перевірку військово-облікових документів», – зазначили у повідомленні.

За даними слідства, чоловіки навмисно перегородили дорогу автомобілю, яким пересувалися працівники ТЦК. Після цього між сторонами виник конфлікт, що переріс в агресивні дії.

☝️ Під час сутички чоловіки використали дерев’яні палиці, якими:

пошкодили службовий автомобіль ТЦК;

• намагалися чинити тиск на представників ТЦК.

У поліції повідомили, що правоохоронці оперативно втрутилися в ситуацію, припинили протиправні дії та не допустили подальшого загострення конфлікту. Наразі всіх учасників інциденту встановлено. Трьох людей затримали, вони надають свідчення слідчим.

Дії підозрюваних кваліфіковано за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Слідчі продовжують досудове розслідування та встановлюють усі обставини події.