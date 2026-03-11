ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
На Закарпатті затримали чоловіків, які палицями били по авто ТЦК

Денис Молотов
На Закарпатті затримали чоловіків, які палицями били по авто ТЦК
Скриншот із відео поліції Закарпаття / 11.03.2026.

Активна протидія ТЦК сталася на Закарпатті поблизу села Пацканьово в Ужгородському районі, де група чоловіків виступили проти працівників територіального центру комплектування. Про це у середу, 11 березня, повідомила поліція Закарпатської області.

Правоохоронці зазначили, що інцидент стався під час проведення працівниками ТЦК заходів з оповіщення громадян щодо мобілізації, а також перевірки військово-облікових документів.

📢 «Вчора поблизу села Пацканьово в Ужгородському районі група місцевих чоловіків здійснила хуліганський напад на військовослужбовців ТЦК та СП. На той момент вони проводили заходи з оповіщення громадян щодо мобілізації та перевірку військово-облікових документів», – зазначили у повідомленні.

За даними слідства, чоловіки навмисно перегородили дорогу автомобілю, яким пересувалися працівники ТЦК. Після цього між сторонами виник конфлікт, що переріс в агресивні дії.

☝️ Під час сутички чоловіки використали дерев’яні палиці, якими:
  • пошкодили службовий автомобіль ТЦК;
    • намагалися чинити тиск на представників ТЦК.

У поліції повідомили, що правоохоронці оперативно втрутилися в ситуацію, припинили протиправні дії та не допустили подальшого загострення конфлікту. Наразі всіх учасників інциденту встановлено. Трьох людей затримали, вони надають свідчення слідчим.

Дії підозрюваних кваліфіковано за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Слідчі продовжують досудове розслідування та встановлюють усі обставини події.

  • Нагадаємо, раніше 15 лютого подібний інцидент стався в Одесі. Тоді в Одеському обласному ТЦК та СП повідомили про напад на групу оповіщення, яка проводила перевірку військово-облікових документів у Київському районі міста. Унаслідок тієї події працівники ТЦК зазнали тілесних ушкоджень та були госпіталізовані.
  • У телеграм-каналах з’явилося відео інциденту зі службовим автомобілем територіального центру комплектування (ТЦК) на Волині.
