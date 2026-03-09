Сім автомобілів заблокували машину ТЦК для визволення чоловіка

На Волині поблизу села Озеро група людей оточила службовий автомобіль територіального центру комплектування (ТЦК) та за допомогою грубої сили визволила чоловіка, якого доправляли до центру. Про це повідомив Волинський обласний ТЦК.

Інцидент стався 8 березня під час роботи групи оповіщення.

За даними ТЦК, близько семи цивільних автомобілів наздогнали службову машину працівників ТЦК та почали навмисно блокувати її рух.

📢 «Цивільні автомобілі здійснювали небезпечні маневри та підрізали транспортний засіб», — йдеться у повідомленні.

У результаті таких дій службовий автомобіль ТЦК з’їхав у кювет. Після цього невідомі протидіяли працівникам ТЦК, розбили скло автомобіля та визволили чоловіка.

Унаслідок сутички двоє військових отримали травми:

один має травму голови ;

; інший — садна на передпліччі та обличчі.

За інформацією медиків, стан обох працівників ТЦК стабільний.

У ТЦК зазначили, що визволений чоловік є жителем міста Запоріжжя та підлягає призову на військову службу.

Інформацію про інцидент передано до правоохоронних органів. Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб та транспортні засоби, причетні до інциденту.

У ТЦК наголосили, що перешкоджання діяльності військовослужбовців, застосування сили та організація нападів під час воєнного стану є тяжким злочином і передбачає кримінальну відповідальність.