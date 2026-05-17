США не планують нових великих фінансових пакетів для України – ЗМІ

Конгрес США не планує затверджувати нові великі фінансові пакети для підтримки України. Про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників США Браян Маст. Політик озвучив позицію Вашингтона в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Головною причиною такого рішення американський законодавець назвав географічний фактор. Війна, яку розпочала росія, триває безпосередньо на європейському континенті.

Маст зауважив, що Україні не слід очікувати фінансової підтримки в обсягах «ані в $60 мільярдів, ані в $6 мільярдів чи іншої значної суми». Він підкреслив, що європейські держави повинні відігравати ключову роль у наданні допомоги Києву. На думку конгресмена, військові дії відбуваються безпосередньо «на подвір’ї Європи».

Голова профільного комітету чітко окреслив майбутню роль Сполучених Штатів у цьому процесі:

📢 «Ми готові бути посередниками миру. Європа має захищати власне подвір’я», – зазначив політик.

Водночас американський конгресмен наголосив, що припинення великих фінансових вливань не означає повну зупинку взаємодії. Сполучені Штати надалі планували реалізовувати інші формати підтримки. Зокрема, США продовжать продавати зброю Україні, надавати розвідувальну інформацію та підтримувати санкційний тиск на росію.

Проте Браян Маст висунув чітку вимогу щодо економічних обмежень проти країни-агресора. Він наголосив на тому, що санкції повинні завдавати серйозніших втрат противникам Америки. Окрім цього, економічні обмеження мають приносити більше вигоди самим Сполученим Штатам та їхнім безпосереднім союзникам.

Внутрішня критика використання погоджених коштів

Поточні заяви звучать на тлі внутрішніх дискусій у США щодо швидкості надання вже затверджених ресурсів. Нагадаємо, раніше сенатор-республіканець Мітч Макконнелл висловився з критикою на адресу Пентагону.

Причиною незадоволення сенатора стала тривала затримка використання коштів, які вже були офіційно погоджені для допомоги Україні. У своїй колонці для видання The Washington Post він наголосив, що йдеться про 400 мільйонів доларів. Конгрес схвалив ці кошти кілька місяців тому, але вони досі не були розподілені американським оборонним відомством.