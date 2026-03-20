ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Конфлікт із ТЦК в Одесі: застосовано пістолет

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

За інформацією ТЦК, в Одесі під час затримання військовослужбовця, який самовільно залишив частину, представники територіального центру комплектування здійснили стрілянину. Було застосовано зброю для «попереджувального пострілу». Про це повідомила пресслужба обласного ТЦК в п’ятницю, 20 березня.

Фото: скриншот офіційної публікації Одеського обласного ТЦК / Facebook / 20.03.2026

Інцидент стався 17 березня під час «перевірки військово-облікових документів». За даними працівників ТЦК, було виявлено громадянина, який перебував у розшуку за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Після цього чоловік намагався втекти, однак його затримали.

Ситуація швидко загострилася через втручання сторонніх осіб, які почали перешкоджати діям представників ТЦК.

☝️ За інформацією відомства, проти працівників центру застосували фізичну силу та сльозогінний газ, а також намагалися заблокувати службовий автомобіль.

📢 «З метою припинення групового нападу, що створював пряму загрозу життю та здоров’ю особового складу, один із військовослужбовців застосував особистий пристрій шумової дії (стартовий пістолет) та здійснив попереджувальний постріл у повітря», – зазначили в ТЦК.

Після інциденту затриманого передали до правоохоронних органів. Наразі призначено службову перевірку, яка має встановити правомірність застосування зброї під час затримання.

Раніше подібні інциденти фіксувалися і в інших регіонах. Зокрема, у Закарпатській області група чоловіків із палицями пошкодили автомобіль ТЦК. У Волинській області невідомі на кількох автомобілях заблокували транспорт групи оповіщення та визволили з нього чоловіка.

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип