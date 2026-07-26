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У Польщі через суд намагаються заблокувати повернення картин до Львівського історичного музею

Денис Молотов
Денис Молотов
У Польщі через суд намагаються заблокувати повернення картин до Львівського історичного музею
Фото з відкритих джерел / • «Портрет Роксолани»: робота невідомого автора XVI століття

Спадкоємці князя Анджея Любомирського звернулися до польського суду з вимогою тимчасово заборонити повернення в Україну двох цінних полотен, переданих на тимчасове збереження та експонування. Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Предметом судового позову стали твори мистецтва з колекції колишнього Музею Любомирських у Львові. Характеристика заблокованих полотен:

  • «Портрет Роксолани»: робота невідомого автора XVI століття;
  • «Портрет юнака»: полотно Алоїзія Рейхана, датоване 1850 роком;

Загальна вартість: оцінюється у суму близько 150 тисяч злотих (понад 1,7 млн гривень).

Наразі ці роботи виставлені в Музеї Центрального Помор’я в Слупську в межах експозиції «Прикордоння Європи — зі скарбниці Львівського історичного музею».

Мотивація позивачів та побоювання адвоката

Інтереси одного зі спадкоємців князя представляє адвокат Мацей Обрембський. Головна мета позову — залишити картини на території Польщі з подальшою передачею під опіку Музею князів Любомирських, який планують відкрити у Вроцлаві.

Перебіг розгляду та претензії адвоката:

  • Музей Центрального Помор’я у Слупську підтвердив отримання судового звернення 20 липня 2026 року та повідомив, що вивчають надані документи;
  • Адвокат спадкоємців заявив, суд надав музею 14 днів для надання офіційної відповіді;
  • Сторона позивача побоюється повторення ситуації 2024 року, коли через затримку судових процедур картини з виставки «Геній Львова» встигли повернути Україні.
Позиція Міністерства культури Польщі та прогалини із захистом

У Міністерстві культури та національної спадщини Польщі заперечили будь-який тиск на судову систему та наголосили, що питання власності вирішуватимуться виключно судом.

Водночас у відомстві звернули увагу на важливий юридичний нюанс. Організатори виставок мають право оформлювати спеціальний «музейний імунітет» для іноземних експонатів. Цей статус офіційно захищає культурні цінності від арешту чи конфіскації за кордоном.

Проте польські музеї, які приймали українські колекції, такого захисту для львівських полотен не оформили.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Варшава пропонувала Києву допомогу у збереженні цінностей, однак Україна переважно евакуює музейні фонди в безпечні регіони всередині країни.

👉 Також стало відомо, що Польща вимагає націоналізувати будівлю, де раніше розташовувалося генеральне консульство російської федерації в Гданську. Генеральна прокуратура країни офіційно подала відповідний судовий позов про примусове звільнення приміщень.

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