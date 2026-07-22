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Дрони СБС за дві доби уразили 13 суден «тіньового флоту» рф та 13 підстанцій у Криму

Денис Молотов
Денис Молотов
Дрони СБС за дві доби уразили 13 суден «тіньового флоту» рф та 13 підстанцій у Криму
Скриншот із відео роботи СБС ЗСУ по ворожих цілях / Facebook / 22.07.2026

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних Сил України продовжують нищівну кампанію з руйнування логістики та енергетики окупантів. Протягом 21–22 липня 2026 року українські оператори БпЛА завдали серії влучних ударів по військово-морських ресурсах та енергетичній інфраструктурі ворога. Про результати високоефективної бойової роботи повідомив Командувач СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді у своєму офіційному звіті.

Операція «МоЛоЧКа»: підсумок полювання на «тіньовий флот»

За останні 48 годин вогневого впливу зазнали 13 цивільних та спеціальних плавзасобів, які країна-агресор використовувала у власних військово-економічних інтересах.

Уражені судна за 21–22 липня:

  • 1 нафтовий танкер;
  • 10 суховантажних суден;
  • 2 морські буксири.

📢 «МоЛоЧКа: +13 (всього 196) суден тіньового флоту попереджено вогнем протягом 48 годин 21-22 липня про недоцільність вештання акваторіями Азовського та Чорного морів у інтересах країни-агресора… Волелюбний Український Птах “береги” знає. Фіолетового кольору також. Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо. МАДЯР».

Загалом від початку операції «МоЛоЧКа» (період із 6 по 22 липня 2026 року) українські сили вполювали та уразили 196 суден: 126 в акваторії Азовського моря та 70 — у Чорному морі.

Операція «Кримський рубильник off» та атака на Wildberries

Одночасно з морськими ударами СБС продовжили системно виводити з ладу енергосистему тимчасово окупованого півострова Крим та інших загарбаних територій.

Результати операції «Кримський рубильник off»:

  • За 21–22 липня результативно охоплено 13 важливих енерговузлів та електропідстанцій (11 безпосередньо у Криму та 2 на інших ділянках ТОТ);
  • Загальний рахунок знищених та пошкоджених енергооб’єктів за 1–22 липня сягнув 117 цілей.

Крім того, Роберт Бровді підтвердив успішне нанесення нових ударів по логістичних вузлах та складських комплексах російського маркетплейса Wildberries, який окупаційні війська використовують для військового постачання.

Нагадаємо, системна робота ЗСУ по Керченській паромній переправі раніше вже майже повністю паралізувала один із головних логістичних маршрутів забезпечення угруповання окупантів у Криму.

👉 Також раніше повідомлялось, що Сили безпілотних систем (СБС) Збройних Сил України продовжують успішну ліквідацію російського «тіньового флоту». У ніч на 15 липня 2026 року оператори «Птахів СБС» завдали потужного удару по суднах окупантів у Чорному морі.

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