Рубіжанська громада надала ще 730 тисяч гривень для підтримки Захисників

Рубіжанська міська територіальна громада Луганської області продовжує системно підтримувати українських військових. У середу, 22 липня 2026 року, відбулося чергове засідання профільної комісії з розподілу одноразової грошової допомоги. Виплати здійснюють у межах місцевої цільової програми «Громада – Захисникам і Захисницям». Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.
📊 Розподіл нового траншу фінансової допомоги
Під час засідання комісія детально розглянула 27 заяв від військовослужбовців та ухвалила рішення про виділення 730 тисяч гривень.
Як саме розподілили нові кошти:
- 570 000 гривень: спрямують 19 чинним військовослужбовцям, які виконують бойові завдання та безпосередньо боронять Україну від російської агресії на передовій;
- 160 000 гривень: отримають 8 бійців Збройних Сил України, які зараз перебувають у короткостроковій відпустці.
Загалом із початку 2026 року одноразову грошову допомогу від Рубіжанської громади вже призначили 326 Захисникам та Захисницям. Загальний обсяг затверджених виплат сягнув 8,69 мільйона гривень.
📝 Контакти для оформлення документів та консультацій
Військовослужбовці з Рубіжанської громади та члени їхніх родин можуть отримати вичерпні консультації щодо переліку документів і способів їх подання. Консультації надають спеціалісти відділу з питань ветеранської політики.
☎️Номери телефонів гарячої лінії:
- 050-767-19-69
- 093-570-60-10
- 050-166-52-22
Докладні роз’яснення та електронні форми документів також доступні за офіційним 👉 посиланням.
📌 Також нагадаємо, що у Рубіжанській міській громаді продовжує успішно функціонувати комплексна ініціатива, спрямована на підтримку ветеранського бізнесу.