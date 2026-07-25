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Рубіжанська громада надала ще 730 тисяч гривень для підтримки Захисників

Денис Молотов
Денис Молотов
Рубіжанська громада надала ще 730 тисяч гривень для підтримки Захисників
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Рубіжанська міська територіальна громада Луганської області продовжує системно підтримувати українських військових. У середу, 22 липня 2026 року, відбулося чергове засідання профільної комісії з розподілу одноразової грошової допомоги. Виплати здійснюють у межах місцевої цільової програми «Громада – Захисникам і Захисницям». Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

📊 Розподіл нового траншу фінансової допомоги

Під час засідання комісія детально розглянула 27 заяв від військовослужбовців та ухвалила рішення про виділення 730 тисяч гривень.

Як саме розподілили нові кошти:

  • 570 000 гривень: спрямують 19 чинним військовослужбовцям, які виконують бойові завдання та безпосередньо боронять Україну від російської агресії на передовій;
  • 160 000 гривень: отримають 8 бійців Збройних Сил України, які зараз перебувають у короткостроковій відпустці.

Загалом із початку 2026 року одноразову грошову допомогу від Рубіжанської громади вже призначили 326 Захисникам та Захисницям. Загальний обсяг затверджених виплат сягнув 8,69 мільйона гривень.

📝 Контакти для оформлення документів та консультацій

Військовослужбовці з Рубіжанської громади та члени їхніх родин можуть отримати вичерпні консультації щодо переліку документів і способів їх подання. Консультації надають спеціалісти відділу з питань ветеранської політики.

☎️Номери телефонів гарячої лінії:

  • 050-767-19-69
  • 093-570-60-10
  • 050-166-52-22

Докладні роз’яснення та електронні форми документів також доступні за офіційним 👉 посиланням.

📌 Також нагадаємо, що у Рубіжанській міській громаді продовжує успішно функціонувати комплексна ініціатива, спрямована на підтримку ветеранського бізнесу.

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