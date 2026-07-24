Рятувальні роботи завершено на місці ракетного удару по Бучанському району

Увечері в п’ятницю, 24 липня 2026 року, підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару в Бучанському районі Київської області. За остаточними даними рятувальників, унаслідок ворожої атаки загинули десятеро людей, ще десятки мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Масштаби руйнувань та ліквідація пожеж

Під час проведення операції надзвичайники ліквідували серію масштабних займань. Наслідки обстрілу за даними ДСНС:

Ліквідовані пожежі: вогнеборці загасили вогонь у 3 приватних житлових будинках та 8 автомобілях;

вогнеборці загасили вогонь у 3 приватних житлових будинках та 8 автомобілях; Пошкоджена інфраструктура: руйнувань зазнали 23 приватні будинки, 2 готелі, ресторан та 34 автомобілі.

Раніше т.в.о. голови Київської ОВА Руслан Олійник повідомляв про пошкодження 27 приватних будинків і 44 транспортних засобів у районі.

Допомога постраждалим та заява Генштабу ЗСУ

Наразі на місці трагедії продовжують цілодобово працювати мобільні пункти ДСНС та Національної поліції України. Громадяни можуть звернутися туди для отримання психологічної, інформаційної та матеріальної допомоги.

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ прокоментували заяви щодо цілі ворожого обстрілу. У відомстві наголосили, що атакований росією об’єкт був виключно цивільним і не належав до сфери управління Сил оборони України.

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Нагадаємо, раніше зазначалося, що під час атаки на Київщині перебували представники оборонного сектору. Офіційне розслідування обставин події триває.