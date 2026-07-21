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Наближена до Трампа блогерка приїхала до України та побачила злочини рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Наближена до Трампа блогерка приїхала до України та побачила злочини рф
Фото з відкритих джерел / x.com/LauraLoomer Лора Лумер у Києві

Американська ультраправа активістка та блогерка Лора Лумер, яка є наближеною особою до президента США Дональда Трампа, здійснить серію поїздок Україною. У понеділок, 20 липня 2026 року, вона повідомила у соцмережі X (колишній Twitter) про свій візит та оприлюднила відео прибуття потягом. Американка одразу зробила гучну заяву щодо своєї позиції.

📢 «Я не в росії, тому що я не пропагандистка», – написала Лумер.

Визнання помилок та російська «інформаційна бульбашка»

Блогерка публічно визнала, що раніше поширювала фейки про Україну та шостого президента України В.О. Зеленського під впливом кремлівських медіа. При цьому вона відмовилася видаляти свої минулі дописи, щоб зафіксувати власний шлях до правди.

📢 «Я справді говорила ці речі про Україну та Зеленського і не видалятиму свої дописи, тому що усвідомила: я помилялася. Я жила в інформаційній бульбашці, а російські медіа у соціальних мережах переконали мене повірити в це», – заявила вона.

За словами Лумер, вона вирішила особисто приїхати до України, щоб перевірити твердження про війну. Вона наголосила, що якщо не знайде підтверджень російським тезам, то розповість усьому світу справжню правду.

Жахи Бучі та катування полонених

Вже у перший день поїздки блогерка відвідала Київщину. Вона побачила фотографії священників, убитих окупантами в Бучі, а також братську могилу жертв російської окупації.

Крім того, Лумер поспілкувалася із представниками служб, які займаються поверненням українських військовополонених. Їй показали фотографії бійців, яким росіяни вирізали свастики на лобі.

Реакція блогерки на побачені воєнні злочини була вкрай емоційною:

📢 «Хто тоді нацисти? Мені брехали роками», – написала Лумер.

Вона повністю переглянула свої оцінки та поклала відповідальність за підтримку тероризму та ісламістів на росію і володимира путіна.

📢 «Я помилялася. Я зобов’язана виправити сказане раніше. росія дуже добре веде інформаційну війну», – підсумувала блогерка.

Вплив Лори Лумер у США

Лора Лумер має значний вплив на внутрішньополітичні процеси у Вашингтоні та оточення Дональда Трампа. Нагадаємо, у квітні минулого року президент США звільнив декількох топпосадовців Ради національної безпеки після доносу Лумер, яка поставила під сумнів їхню особисту лояльність главі Білого дому.

👉 Також нагадаємо, що у вівторок, 21 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили черговий авіаційний удар по обласному центру. Для обстрілу цивільних об’єктів у Запоріжжі ворог застосував керовані авіаційні бомби (КАБ).

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