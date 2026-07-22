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ЄС вилучає низку обмежень із 21-го пакета санкцій проти рф

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС вилучає низку обмежень із 21-го пакета санкцій проти рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У середу, 22 липня 2026 року, посли країн-членів Європейського Союзу здійснять чергову спробу погодити 21-й пакет санкцій проти російської федерації. Проте в ході тривалих переговорів початковий варіант документа зазнав суттєвих пом’якшень.

Як повідомляє видання Politico, низка європейських держав домоглася вилучення важливих обмежень задля захисту власних енергетичних, банківських та торговельних інтересів.

Фактор Орбана та національні інтереси

Раніше головним та єдиним противником посилення санкцій часто виступала Угорщина на чолі з Віктором Орбаном. Після зміни влади в Будапешті та поразки прокремлівського лідера інші столиці більше не можуть ховатися за угорським вето. Тепер країни ЄС змушені відкрито пояснювати свої заперечення.

Залучений до консультацій дипломат ЄС так пояснив складність ситуації:

📢 «Після 20 пакетів санкцій більше не залишилося простих цілей, тому дедалі частіше виникають зіткнення з національними інтересами окремих держав», – пояснив один із дипломатів ЄС, залучених до переговорів.

Новий пакет, представлений очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у червні, потребує обов’язкової одностайної підтримки усіх 27 держав союзу. При цьому один із дипломатів іронічно зауважив щодо минулого досвіду:

📢 «Орбан був складним партнером, але він ніколи фактично не блокував цілі пакети», – зауважив один із дипломатів ЄС.

Чому пом’якшили пакет: позиція Греції, Австрії та Болгарії

Головним опонентом у питанні енергетики виступила Греція. Афіни категорично проти заборони європейським компаніям перевозити російський скраплений природний газ (СПГ) до третіх країн. Уряд побоюється нищівного удару по власному судноплавному сектору та власникам танкерів льодового класу.

Крім того, Греція, Мальта і Кіпр вимагають поступок щодо продовження замороження граничної ціни на російську нафту ($44,10 за барель). ЄС вимушено продовжив дію обмеження до четверга, 23 липня.

Які пункти вже вилучили з 21-го пакета:

  • Банківські суперечки: Австрія підняла питання компенсації для Raiffeisen Bank International за конфісковані у рф активи на €2,44 млрд;
  • Скасовано пропозицію про поступове табу на імпорт російської риби через побоювання стрибка споживчих цін;
  • Персональні списки: через позицію Болгарії з проєкту прибрали санкції проти глави РПЦ Кирила та обмеження для колишніх російських військовослужбовців.
Що залишилося у фінальному проєкті

Попри суттєві поступки окремим державам, новий пакет санкцій містить важливі фінансові та персональні обмеження.

Ключові збережені заходи:

  • Відключення від міжнародної системи SWIFT ще кількох десятків російських банків;
  • Запровадження заборони на в’їзд до ЄС та замороження активів для понад 250 громадян росії.

Нагадуємо, на засіданні 14 липня посли так і не змогли ухвалити рішення через первинне занепокоєння Афін щодо обмежень на СПГ, ухвалених ще у жовтні 2025 року.

👉Також раніше було повідомлено, що Європейський Союз зіткнувся із серйозними процедурними та політичними труднощами під час погодження 21-го пакета санкцій проти російської федерації. Дипломатичні переговори між країнами-членами Брюсселя фактично загальмували через принципові розбіжності.

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