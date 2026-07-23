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ЦВК визнала двох нових народних депутатів від «Слуги народу»

Денис Молотов
Денис Молотов
ЦВК визнала двох нових народних депутатів від «Слуги народу»
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Верховна Рада України

Центральна виборча комісія ухвалила рішення про визнання обраними наступних за черговістю кандидатів у народні депутати України. Мандати від політичної партії «Слуга народу» отримають Богдан Моркляник та Вікторія Рєзнікова. Про це поінформувала пресслужба секретаріату ЦВК.

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Визнання нових депутатів відбулося після того, як з Апарату Верховної Ради України надійшли офіційні документи. Вони засвідчують дострокове припинення повноважень народних депутатів Дениса Маслова та Віталія Безгіна за їхніми особистими заявами.

Обох політиків було обрано на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року за виборчим списком партії «Слуга народу».

Хто проходить до Верховної Ради:

  • Богдан Моркляник: включений до виборчого списку партії під № 163;
  • Вікторія Рєзнікова: включена до виборчого списку партії під № 165.
ЦВК визнала двох нових народних депутатів від «Слуги народу» 01
Фото: Центральна виборча комісія (ЦВК) України / 22.07.2026
Процедура та терміни реєстрації

Для офіційного набуття депутатських повноважень кандидати мають пройти передбачену законом юридичну процедуру.

  • Не пізніше як на 20-й день із дня оприлюднення рішення кандидатів чекають із пакетом документів у ЦВК;
  • Комісія ухвалює підсумкове рішення про реєстрацію протягом 5 днів після отримання документів.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія за аналогічною процедурою вже зареєструвала народним депутатом України Миколу Давидюка.

👉 Також раніше стало відомо, що до української столиці з офіційним візитом прибула висока дипломатична делегація, до складу якої увійшли постійні представники 23 держав-учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

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