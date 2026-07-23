Рубіжанська громада виділяє до 150 тисяч гривень на підтримку ветеранського бізнесу

У Рубіжанській міській громаді продовжує успішно функціонувати комплексна ініціатива, спрямована на підтримку ветеранського бізнесу. У межах спеціальної цільової програми на 2025–2026 роки українські Захисники та їхні рідні мають можливість отримати безповоротну фінансову допомогу в розмірі до 150 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА.

Кошти призначені для започаткування власної справи з нуля або розширення вже наявного бізнесу.

Комплексна підтримка: від ідеї до перших прибутків

Окрім надання стартового капіталу, програма передбачає повноцінну супровідну менторську підтримку учасників. Що пропонують організатори програми:

Пряма фінансова допомога у розмірі до 150 тис. грн;

Фахові консультації з питань ведення бізнесу;

Експертний супровід на всіх етапах реалізації бізнес-проєкту.

Головна мета ініціативи — допомогти ветеранам та їхнім родинам знайти нові шляхи для професійної самореалізації, здобути фінансову незалежність і створити нові робочі місця для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Хто може взяти участь у грантовій програмі

Скористатися можливістю можуть мешканці Рубіжанської громади, які наразі зареєстровані та проживають на підконтрольній Україні території.

Категорії учасників програми:

Ветерани війни, Захисники та Захисниці України;

Члени родин українських військовослужбовців;

Сім’ї Захисників, які зникли безвісти за особливих обставин;

Родини загиблих або померлих воїнів.

Детально ознайомитися з регламентом, правилами та переліком необхідних документів можна за офіційним 👉 посиланням на положення програми.

👉 Також нагадаємо, що у Луганській обласній державній адміністрації відбулася робоча нарада керівників громад регіону. Головною темою обговорення стала реалізація та проблемні аспекти участі внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у місцевих програмах компенсації іпотечних кредитів за державною програмою «єОселя».