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Біля берегів Румунії пошкоджено судно, яке прямувало зі США до України

Денис Молотов
Денис Молотов
Біля берегів Румунії пошкоджено судно, яке прямувало зі США до України
Фото: надзвичайна подія з цивільним судном у Чорному морі біля берегів Румуніх / Департамент з надзвичайних ситуацій Румунії / 24.07.2026

У ніч проти п’ятниці, 24 липня 2026 року, в ексклюзивній економічній зоні Румунії сталася надзвичайна подія на цивільному морському транспорті. Пошкоджень зазнало комерційне судно Christiana B, яке виконувало рейс з американського порту Норфолк до України. Про це повідомляє видання Romania Insider.

За попередніми оцінками фахівців, інцидент міг статися через натрапляння на плавучу морську міну або внаслідок удару морського безпілотника. Остаточні причини вибуху наразі з’ясовуються.

Сигнал SOS та перебіг рятувальної операції

Подія сталася приблизно за 22 морські милі на південний схід від населеного пункту Сфинту-Георге. Отримавши пошкодження корпусу, екіпаж негайно передав сигнал лиха через міжнародний канал морського зв’язку. Румунські служби миттєво відреагували на прохання про допомогу.

Залучені сили та засоби рятувальників:

  • Спеціалізовані судна пошуку та рятування SAR Apollo;
  • Рятувальне судно SAR Artemis;
  • Вертоліт Міністерства внутрішніх справ Румунії для обстеження з повітря.

Згодом капітан Christiana B повідомив, що екіпажу вдалося стабілізувати ситуацію на борту. За даними румунської влади, ніхто з моряків не постраждав. Евакуація не знадобилася, а судно зберегло хід і самостійно прямує до берега для огляду та ремонту.

Хроніка небезпеки у Чорному морі

Це вже не перший подібний інцидент біля румунського узбережжя за останні дні.

Нагадаємо, у ніч проти 21 липня біля берегів Румунії зазнав ураження танкер Gas Lisbon під прапором Ліберії, який прямував до українського порту Рені. Тоді увесь екіпаж довелося евакуювати, а троє моряків отримали поранення.

👉 Також раніше окупаційні російські війська продовжують свій систематичний терор проти портової інфраструктури та цивільного судноплавства України. У понеділок, 13 липня, росіяни завдали удару по цивільному торговельному судну під прапором Того в Одеській області

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