Родинам Сіверськодонецької громади компенсують реабілітацію та оздоровлення

Сіверськодонецька міська громада розпочала реалізацію нової програми фінансової підтримки для родин, які виховують дітей з інвалідністю або опікуються особами з інвалідністю з дитинства. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Протягом 2026 року місцевий бюджет повністю або частково компенсуватиме витрати на їх лікування, оздоровлення та реабілітацію. Гранична сума відшкодування становить до 30 000 гривень за фактично отримані послуги на одну особу.

Хто може отримати компенсацію

Скористатися програмою підтримки можуть жителі громади, які вимушено перемістилися на підконтрольну Україні територію. Основні критерії для заявників:

Офіційна реєстрація на території Сіверськодонецької громади;

Перебування на обліку ВПО в місцевому управлінні соціального захисту населення (УСЗН);

Для осіб зі статусом переселенця до 24 лютого 2022 року — факт проживання в громаді понад три роки.

📋Обов’язкові умови для нарахування виплат

Для успішного оформлення фінансової допомоги родинам необхідно дотриматися кількох важливих вимог. Вимоги до документів та закладів:

Запис в ІПР: наявність обов’язкового запису про необхідність оздоровлення чи реабілітації в Індивідуальній програмі реабілітації;

наявність обов’язкового запису про необхідність оздоровлення чи реабілітації в Індивідуальній програмі реабілітації; Перелік закладів: проходження процедур виключно в установах з офіційних переліків Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;

проходження процедур виключно в установах з офіційних переліків Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю; Центр реабілітації: для дорослих осіб з інвалідністю з дитинства обов’язковим є перебування на обліку в Сіверськодонецькому центрі комплексної реабілітації.

ℹ️ Де ознайомитися з положенням та отримати консультацію

Ця ініціатива покликана суттєво зменшити щоденне фінансове навантаження на родини та забезпечити якісне відновлення здоров’я тих, хто цього найбільше потребує.

З повним текстом положення та затвердженим переліком санаторно-курортних і реабілітаційних закладів можна ознайомитися на офіційному вебсайті Сіверськодонецької міської ради.

☎️ Отримати додаткові роз’яснення та консультації фахівців можна за телефоном гарячої лінії:

093 83 43 684.

👉 Також нагадаємо, що упродовж травня-липня 2026 року громади Сватівського району Луганської області забезпечили повноцінне оздоровлення та психологічне відновлення для десятків місцевих дітей. Для юних луганців організували поїздки як мальовничими куточками України, так і до провідних країн Європи.