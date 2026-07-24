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Літній відпочинок дітей Сватівського району в Україні та за кордоном

Денис Молотов
Денис Молотов
Літній відпочинок дітей Сватівського району в Україні та за кордоном
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Упродовж травня-липня 2026 року громади Сватівського району Луганської області забезпечили повноцінне оздоровлення та психологічне відновлення для десятків місцевих дітей. Для юних луганців організували поїздки як мальовничими куточками України, так і до провідних країн Європи. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

✅ За рахунок коштів місцевих бюджетів громади вже придбали 50 оздоровчих путівок.

Українські табори відпочинку та програми психологічної підтримки

В Україні оздоровчий сезон охопив як спеціалізовані табори, так і освітні інтенсиви. Локації та ініціативи в Україні:

  • Чернівецька область: родина дитячого будинку сімейного типу Подгайко з Білокуракинської громади відвідала табір «Кремениця»;
  • Денний табір «Долоньки»: 15 дітей змістовно провели час на базі Координаційного центру переселенців при Лозно-Олександрівській СВА;
  • Кемп «Маячки»: двоє дітей зі Сватівської громади пройшли реабілітацію від СОС «Дитячі Містечка»;
  • Інтенсив у Львові: дитина українського Захисника опанувала цифрові навички від фонду «Альянс громадського здоровʼя»;
  • МДЦ «Артек»: у червні там відпочили 7 дітей, у липні перебуває 1 дитина, а на наступну зміну поїдуть ще 9 школярів.
🌍 Міжнародна співпраця та відпочинок у Європі

Завдяки підтримці іноземних партнерів та гуманітарних фондів юні мешканці Сватівщини відновлюють сили за межами України. Закордонні напрямки та проєкти:

  • Чехія: Нижньодуванська СВА спільно з містом Пльзень організувала у травні відпочинок для 24 дітей;
  • Франція: у червні одна дитина вирушила за кордон у межах проєкту «Діти вдома»;
  • Європейські країни: наразі 14 дітей Сватівського району перебувають у Словенії, Молдові, Естонії та Німеччині;
  • Латвія: шестеро учнів Нижньодуванського ліцею оздоровилися за сприяння Латвійського Червоного Хреста.

👉 Також нагадаємо, що цього літа діти з Айдарської громади Луганської області отримали чудову нагоду повноцінно відпочити, відновити сили та здійснити мандрівки наймальовничішими куточками Західної України.

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