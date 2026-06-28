Польща вимагає націоналізувати будівлю колишнього генконсульства рф в Гданську

Польща вимагає націоналізувати будівлю, де раніше розташовувалося генеральне консульство російської федерації в Гданську. Генеральна прокуратура країни офіційно подала відповідний судовий позов про примусове звільнення приміщень. Про це повідомляє польське видання Fakt.

Зазначений об’єкт нерухомості залишався останнім дипломатичним представництвом рф такого рівня, яке донедавна продовжувало свою діяльність на території Польщі. Дипустанова була остаточно закрита у грудні 2025 року, проте російська сторона досі фактично не звільнила приміщення.

📢 «Згідно з інформацією, що є в розпорядженні Генеральної прокуратури Республіки Польща, російська федерація не покинула будівлю, колишнє консульство за адресою вулиця Баторего, 15 у Гданську», — офіційно підтвердив журналістам радник генеральної прокуратури Войцех Муравський. Наразі польські посадовці проводять усі необхідні юридичні процедури.

Мільйонні борги та суперечка за власність

Будівля генерального консульства рф у Гданську безперервно функціонувала ще з радянських часів — з 1951 року. Навколо цієї нерухомості триває давня майнова суперечка. російська сторона наполегливо стверджує, що будівля є її законною власністю, у той час, як офіційна польська влада наголошує на тому, що майно належить виключно державній скарбниці Республіки Польща.

Окрім майнового спору, за дипломатичним об’єктом тягнеться величезний фінансовий борг. У квітні поточного року в будівлі колишнього консульства було повністю відключено постачання електроенергії та опалення. Причиною радикальних заходів стала несплата за комунальні послуги та користування майном на суму 5,5 мільйона злотих. Додатково через прострочення платежів за процентами міністерство закордонних справ рф заборгувало польській стороні ще 3 мільйони злотих.

Нагадаємо

Офіційна Варшава ухвалила безкомпромісне рішення ліквідувати консульство росії у Гданську восени минулого року. Такий крок став дзеркальною відповіддю польського уряду на зафіксовані спецслужбами дві небезпечні диверсії на стратегічній залізничній магістралі, що з’єднує міста Люблін та Варшаву.

Слідом за закриттям Гданського представництва не забарилася й реакція кремля. У відповідь на законні дії польської влади росія в односторонньому порядку відкликала свою згоду на подальшу роботу генерального консульства Республіки Польща в Іркутську.

👉 Також раніше президент Франції Еммануель Макрон офіційно заявив про успішне затримання вже четвертого з початку поточного року танкера, що входить до складу російського «тіньового флоту».