ЄС не може узгодити 21-й пакет санкцій проти рф

Європейський Союз зіткнувся із серйозними процедурними та політичними труднощами під час погодження 21-го пакета санкцій проти російської федерації. Дипломатичні переговори між країнами-членами Брюсселя фактично загальмували через принципові розбіжності.

Головним епіцентром суперечок стали нові жорсткі обмеження для російського скрапленого природного газу (СПГ). Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на власні джерела в дипломатичних колах.

Чотири сценарії виходу з кризи та позиція Греції

За інформацією видання, Європейська комісія та дипломати зараз терміново розглядають кілька альтернативних варіантів, щоб вивести з глухого кута обговорення нового санкційного документа.

Можливі компромісні рішення Брюсселя:

Відтермінування: перенесення строку запровадження окремих спірних заходів на 24 місяці;

перенесення строку запровадження окремих спірних заходів на 24 місяці; Вилучення: повне скасування пункту про заборону транзиту та перевалки СПГ;

повне скасування пункту про заборону транзиту та перевалки СПГ; Збереження контрактів: дозвіл на продовження виконання раніше укладених угод;

дозвіл на продовження виконання раніше укладених угод; Радикальний крок: повна відмова від ухвалення поточного пакета обмежень.

Головною причиною блокування засідання послів стала непохитна позиція Греції. Афіни категорично виступили проти обмежень, які забороняють європейським судноплавним компаніям передавати російський СПГ третім країнам. Грецькі судновласники побоюються величезних фінансових збитків для власного морського бізнесу.

Нагадаємо, ще під час засідання 14 липня Греція висловила занепокоєння через раніше введені обмеження на торгівлю російським скрапленим газом, підтвердивши непохитність своєї позиції.

Нафтова стеля та пом’якшення інших санкцій

Поки триває розробка ширшої угоди, дипломати ЄС розглядають можливість окремо продовжити дію граничної ціни на російську нафту. Наразі домовленості передбачають збереження нафтової стелі на рівні 44,10 долара за барель до 23 липня.

Видання Bloomberg оцінює ризики зриву цього механізму:

📢 «Гранична ціна мала зрости відповідно до підвищення світових ставок, що послабило б ключовий інструмент, який союзники України використовують для придушення доходів москви від нафти», – пише видання.

За даними джерел, через важкі переговори частину початкових пропозицій Єврокомісії вже довелося суттєво пом’якшити або відкласти. Це стосується обмежень щодо колишніх російських бойовиків та імпорту окремих видів промислової продукції.

Посли країн Євросоюзу мають продовжити напружені переговори цього тижня, щоб спробувати узгодити компромісний варіант.

👉 Також раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп виступив із важливою законодавчою ініціативою щодо посилення санкційного тиску на країни «осі зла». Очільник Білого дому закликав конгресменів-республіканців розширити розроблений документ про економічні обмеження проти росії, доповнивши його новими жорсткими санкціями щодо Тегерана.