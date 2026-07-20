У Генштабі спростували звільнення Олександра Сирського

Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно спростував інформацію щодо нібито звільнення генерала Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ. Поширені в інформаційному просторі чутки не відповідають дійсності. У відомстві наголосили, що вище військове командування держави працює в штатному режимі.

«Звільнення відбувається за Указом Президента»: офіційне роз’яснення

За даними військового відомства, і Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, і Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов продовжують повноцінно виконувати свої посадові та функціональні обов’язки.

У Генштабі нагадали про юридичну процедуру ухвалення подібних рішень.

📢 «Звільнення з цих посад відбувається на підставі Указу Президента України», – підкреслили в Генштабі.

Робочі протиріччя та кадрові рішення

Поширення чуток про кадрові зміни відбулося на тлі попередніх публічних дискусій щодо взаємодії між цивільним та військовим керівництвом оборонного сектору.

Нагадаємо:

Зеленський В.О. раніше зазначив, що головною причиною відставки ексголови Міноборони Михайла Федорова була відсутність ефективної комунікації між Міністерством оборони та командуванням ЗСУ.

Позиція Федорова: колишній очільник оборонного відомства Михайло Федоров підтверджував наявність певного конфлікту та робочих розбіжностей із Сирським.

колишній очільник оборонного відомства Михайло Федоров підтверджував наявність певного конфлікту та робочих розбіжностей із Сирським. Позиція Сирського: Головнокомандувач ЗСУ визнавав існування робочих протиріч із Міноборони, проте наголошував, що всі спірні питання завжди вирішуються в робочому порядку, а особистого конфлікту між ними немає.

Наразі Збройні Сили України під керівництвом Сирського та Гнатова продовжують утримувати лінію фронту та відбивати ворожі атаки.