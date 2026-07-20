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У Генштабі спростували звільнення Олександра Сирського

Денис Молотов
Денис Молотов
У Генштабі спростували звільнення Олександра Сирського
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Олександр Сирський, Головнокомандувач ЗСУ.

Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно спростував інформацію щодо нібито звільнення генерала Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ. Поширені в інформаційному просторі чутки не відповідають дійсності. У відомстві наголосили, що вище військове командування держави працює в штатному режимі.

«Звільнення відбувається за Указом Президента»: офіційне роз’яснення
У Генштабі спростували звільнення Олександра Сирського 01
Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / 20.07.2026

За даними військового відомства, і Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, і Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов продовжують повноцінно виконувати свої посадові та функціональні обов’язки.

У Генштабі нагадали про юридичну процедуру ухвалення подібних рішень.

📢 «Звільнення з цих посад відбувається на підставі Указу Президента України», – підкреслили в Генштабі.

Робочі протиріччя та кадрові рішення

Поширення чуток про кадрові зміни відбулося на тлі попередніх публічних дискусій щодо взаємодії між цивільним та військовим керівництвом оборонного сектору.

Нагадаємо:

  • Зеленський В.О. раніше зазначив, що головною причиною відставки ексголови Міноборони Михайла Федорова була відсутність ефективної комунікації між Міністерством оборони та командуванням ЗСУ.
  • Позиція Федорова: колишній очільник оборонного відомства Михайло Федоров підтверджував наявність певного конфлікту та робочих розбіжностей із Сирським.
  • Позиція Сирського: Головнокомандувач ЗСУ визнавав існування робочих протиріч із Міноборони, проте наголошував, що всі спірні питання завжди вирішуються в робочому порядку, а особистого конфлікту між ними немає.

Наразі Збройні Сили України під керівництвом Сирського та Гнатова продовжують утримувати лінію фронту та відбивати ворожі атаки.

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