Літній відпочинок дітей з Айдарської громади на Закарпатті й Львівщині

Цього літа діти з Айдарської громади Луганської області отримали чудову нагоду повноцінно відпочити, відновити сили та здійснити мандрівки наймальовничішими куточками Західної України. Організоване дозвілля дарувало молоді радість безтурботного дитинства у безпечній та затишній атмосфері. Літня оздоровча програма проходила у два насичені етапи. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Перший етап: два тижні біля легендарного Синевиру

Першим осередком дитячого дозвілля стало мальовниче Закарпаття. З 14 до 27 червня 2026 року 50 юних мешканців Айдарської громади відпочивали у дитячому закладі «Синевирське озеро» в селі Синевирська Поляна.

Чим запам’ятався відпочинок на Закарпатті:

Оздоровлення чистим гірським повітрям Карпат;

Щоденні спортивні змагання та активні ігри;

Творчі майстер-класи та розвивальні заняття;

Щирі знайомства з однолітками з інших регіонів.

Другий етап: Львівщина та проєкт «Пліч-о-пліч»

Згодом, із 12 до 21 липня, естафету міжрегіональної підтримки перейняла Львівська область. У межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» 11 дітей разом із наставниками відвідали Жидачівську громаду. Господарі підготували для гостей насичену культурну й екскурсійну програму.

Патріотичний та екскурсійний блок:

Відвідування Музею мистецтва та історії Жидачівської землі;

Презентація нової книги захисника України Юрія Івасишина;

Урочисте вшанування памʼяті полеглих воїнів біля місцевої стели;

Мандрівка до величних скель Тустані та карпатських водоспадів;

Візит до знаменитого ведмежого притулку на Яворівщині;

Прогулянка старовинними вулицями Львова та традиційний бограч на вогнищі.

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👉 Також нагадаємо, що у Рубіжанській міській військовій адміністрації (МВА) продовжують послідовну реалізацію цільової соціальної програми «Діти – серце громади» на 2026 рік. Місцева влада ухвалила нове рішення про додаткове фінансування заходів із фізичного та психологічного відновлення, оздоровлення й реабілітації юних жителів громади.