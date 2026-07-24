Літній відпочинок дітей з Айдарської громади на Закарпатті й Львівщині

Цього літа діти з Айдарської громади Луганської області отримали чудову нагоду повноцінно відпочити, відновити сили та здійснити мандрівки наймальовничішими куточками Західної України. Організоване дозвілля дарувало молоді радість безтурботного дитинства у безпечній та затишній атмосфері. Літня оздоровча програма проходила у два насичені етапи. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.
Перший етап: два тижні біля легендарного Синевиру
Першим осередком дитячого дозвілля стало мальовниче Закарпаття. З 14 до 27 червня 2026 року 50 юних мешканців Айдарської громади відпочивали у дитячому закладі «Синевирське озеро» в селі Синевирська Поляна.
Чим запам’ятався відпочинок на Закарпатті:
- Оздоровлення чистим гірським повітрям Карпат;
- Щоденні спортивні змагання та активні ігри;
- Творчі майстер-класи та розвивальні заняття;
- Щирі знайомства з однолітками з інших регіонів.
Другий етап: Львівщина та проєкт «Пліч-о-пліч»
Згодом, із 12 до 21 липня, естафету міжрегіональної підтримки перейняла Львівська область. У межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» 11 дітей разом із наставниками відвідали Жидачівську громаду. Господарі підготували для гостей насичену культурну й екскурсійну програму.
Патріотичний та екскурсійний блок:
- Відвідування Музею мистецтва та історії Жидачівської землі;
- Презентація нової книги захисника України Юрія Івасишина;
- Урочисте вшанування памʼяті полеглих воїнів біля місцевої стели;
- Мандрівка до величних скель Тустані та карпатських водоспадів;
- Візит до знаменитого ведмежого притулку на Яворівщині;
- Прогулянка старовинними вулицями Львова та традиційний бограч на вогнищі.
👉 Також нагадаємо, що у Рубіжанській міській військовій адміністрації (МВА) продовжують послідовну реалізацію цільової соціальної програми «Діти – серце громади» на 2026 рік. Місцева влада ухвалила нове рішення про додаткове фінансування заходів із фізичного та психологічного відновлення, оздоровлення й реабілітації юних жителів громади.