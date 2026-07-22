Військові ліцеїсти з Луганщини пройшли реабілітацію у Литві

Українські майбутні захисники взяли участь у міжнародній реабілітаційній та освітній поїздці до Литовської Республіки. До складу спеціальної групи увійшли десять вихованців Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, а також учні Київського військового ліцею імені Івана Богуна.
У дорогу молодь урочисто проводжали керівники двох військових вишів та заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська.
Меценатська підтримка та партнерство
Масштабний міжнародний візит вдалося організувати завдяки тривалій співпраці з литовськими партнерами.
Головні організатори поїздки:
- Робертас Габулас: Почесний консул Литовської Республіки в Луганській області;
- БФ «Корона князів Острозьких»: благодійний фонд, який очолює Робертас Габулас.
Литовський меценат виступає головним ініціатором створення оздоровчих таборів для українських юнаків. Крім того, його фонд надає системну матеріальну та методичну підтримку військовим і безпековим навчальним закладам України.
Ключові завдання та програма перебування
Пріоритетним завданням поїздки є психологічне та емоційне відновлення ліцеїстів у безпечному середовищі.
Основа культурно-освітньої програми:
- Психологічне розвантаження та оздоровчий відпочинок;
- Ознайомлення з історією Литви та сучасними європейськими цінностями;
- Участь у патріотичних, культурних та освітніх заходах;
- Налагодження дружніх звʼязків із литовськими навчальними закладами-партнерами.
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