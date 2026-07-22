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Військові ліцеїсти з Луганщини пройшли реабілітацію у Литві

Денис Молотов
Денис Молотов
Військові ліцеїсти з Луганщини пройшли реабілітацію у Литві
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Українські майбутні захисники взяли участь у міжнародній реабілітаційній та освітній поїздці до Литовської Республіки. До складу спеціальної групи увійшли десять вихованців Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, а також учні Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

У дорогу молодь урочисто проводжали керівники двох військових вишів та заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська.

Меценатська підтримка та партнерство

Масштабний міжнародний візит вдалося організувати завдяки тривалій співпраці з литовськими партнерами.

Головні організатори поїздки:

  • Робертас Габулас: Почесний консул Литовської Республіки в Луганській області;
  • БФ «Корона князів Острозьких»: благодійний фонд, який очолює Робертас Габулас.

Литовський меценат виступає головним ініціатором створення оздоровчих таборів для українських юнаків. Крім того, його фонд надає системну матеріальну та методичну підтримку військовим і безпековим навчальним закладам України.

Ключові завдання та програма перебування

Пріоритетним завданням поїздки є психологічне та емоційне відновлення ліцеїстів у безпечному середовищі.

Основа культурно-освітньої програми:

  • Психологічне розвантаження та оздоровчий відпочинок;
  • Ознайомлення з історією Литви та сучасними європейськими цінностями;
  • Участь у патріотичних, культурних та освітніх заходах;
  • Налагодження дружніх звʼязків із литовськими навчальними закладами-партнерами.
Військові ліцеїсти з Луганщини пройшли реабілітацію у Литві 01
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

👉 Також нагадаємо, що в Рубіжанській міській військовій адміністрації (МВА) продовжують послідовну реалізацію цільової соціальної програми «Діти – серце громади» на 2026 рік.

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