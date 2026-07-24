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Балістичний удар по столиці: у Києві лунають вибухи

Денис Молотов
Денис Молотов
Балістичний удар по столиці: у Києві лунають вибухи
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Удень у п’ятницю, 24 липня 2026 року, під час повітряної тривоги в Києві пролунала серія гучних вибухів. Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили мешканців столиці про високу загрозу застосування противником балістичного озброєння з північного напрямку.

За даними моніторингових каналів, росіяни застосували тактику швидкісного комбінованого удару. Всього за 5 хвилин ворог випустив близько десяти ракет у напрямку Києва та Київської області.

Офіційні заяви та ситуація в місті

Мер столиці Віталій Кличко оперативно підтвердив інформацію про бойову роботу підрозділів протиповітряної оборони.

📢 «Вибухи в місті. У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав очільник міста.

Згідно з повідомленнями місцевих мешканців у соціальних мережах, у деяких районах столиці після вибухів спостерігається задимлення. Офіційні служби наразі з’ясовують деталі та можливі наслідки обстрілу.

Заклик до цивільного населення

Влада та екстрені служби закликають містян не залишати безпечних місць і перебувати в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги. Також категорично заборонено знімати та публікувати роботу сил ППО.

Заходи безпеки під час балістичної загрози:

  • Перебувайте в укриттях або дотримуйтеся правила «двох стін»;
  • Не наближайтеся до вікон та балконів;
  • Не фіксуйте локації прильотів та збиття ракет.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня протиповітряна оборона України знешкодила 164 російські БпЛА та ракети різних типів.

👉 Також стало відомо, що впродовж минулої доби, 23 липня, на фронті зафіксовано 233 бойових зіткнення. Ворог завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет та 93 авіаційних ударів, під час яких скинув 308 керованих авіабомб.

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