Іран завдав удару по об’єктах США, а американський флот підбив танкер M/T Lavine

У ніч проти суботи, 25 липня 2026 року, ситуація довкола Перської та Оманської заток різко загострилася. Іранські сили атакували військові об’єкти США в регіоні. У відповідь американські військові відкрили вогонь по черговому торговому судну, яке намагалося прорвати оголошену морську блокаду іранських портів. Про це офіційно повідомило інформаційне агентство Associated Press (AP).

Обстріл танкера M/T Lavine в Оманській затоці

Подробиці інциденту в морі розкрив речник Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM) капітан Тім Гокінс. За його словами, американські сили були змушені вивести з ладу танкер M/T Lavine в акваторії Оманської затоки.

Хронологія подій довкола судна:

Танкер здійснив щонайменше чотири спроби прорвати морську блокаду. Екіпаж M/T Lavine отримав серію чітких попереджень від військових. Після ігнорування наказів сили США відкрили прицільний вогонь по машинному відділенню.

Це вже друге цивільне комерційне судно, нейтралізоване американськими військовими від моменту відновлення морської блокади регіону.

Дипломатичний глухий кут та загрози Трампа

Збройні інциденти відбуваються на тлі повного зриву мирних переговорів між сторонами конфлікту.

Нагадаємо, напередодні Іран офіційно відмовився від пропозиції про тимчасове припинення вогню. Відповідну ініціативу підтримували США, а посередником виступав прем’єр-міністр Іраку.

Жорстка позиція Тегерана пролунала одразу після того, як Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану та його союзникам-хуситам «серйозним військовим покаранням».

👉 Також нагадаємо, що проіранське радикальне збройне угруповання «Ісламський опір в Іраку» виступило з офіційним ультимативним кроком. Бойовики оголосили грошову винагороду у розмірі 10 мільйонів доларів за вбивство чинного президента США Дональда Трампа.