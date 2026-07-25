ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Іран завдав удару по об’єктах США, а американський флот підбив танкер M/T Lavine

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран завдав удару по об'єктах США, а американський флот підбив танкер M/T Lavine
F-15E Strike Eagle ВПС США Центрального командування США / Фото: U.S. Central Command

У ніч проти суботи, 25 липня 2026 року, ситуація довкола Перської та Оманської заток різко загострилася. Іранські сили атакували військові об’єкти США в регіоні. У відповідь американські військові відкрили вогонь по черговому торговому судну, яке намагалося прорвати оголошену морську блокаду іранських портів. Про це офіційно повідомило інформаційне агентство Associated Press (AP).

Обстріл танкера M/T Lavine в Оманській затоці

Подробиці інциденту в морі розкрив речник Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM) капітан Тім Гокінс. За його словами, американські сили були змушені вивести з ладу танкер M/T Lavine в акваторії Оманської затоки.

Хронологія подій довкола судна:

  • Танкер здійснив щонайменше чотири спроби прорвати морську блокаду. Екіпаж M/T Lavine отримав серію чітких попереджень від військових. Після ігнорування наказів сили США відкрили прицільний вогонь по машинному відділенню.

Це вже друге цивільне комерційне судно, нейтралізоване американськими військовими від моменту відновлення морської блокади регіону.

Дипломатичний глухий кут та загрози Трампа

Збройні інциденти відбуваються на тлі повного зриву мирних переговорів між сторонами конфлікту.

Нагадаємо, напередодні Іран офіційно відмовився від пропозиції про тимчасове припинення вогню. Відповідну ініціативу підтримували США, а посередником виступав прем’єр-міністр Іраку.

Жорстка позиція Тегерана пролунала одразу після того, як Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану та його союзникам-хуситам «серйозним військовим покаранням».

👉 Також нагадаємо, що проіранське радикальне збройне угруповання «Ісламський опір в Іраку» виступило з офіційним ультимативним кроком. Бойовики оголосили грошову винагороду у розмірі 10 мільйонів доларів за вбивство чинного президента США Дональда Трампа.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Обстріл Одеси: рф завдала ракетного удару по місту

ВІЙНА

Новий прем’єр ініціював кадрово-бюджетний аудит Кабміну

ВАЖЛИВО

Відбулось понад 180 боїв, ворог запустив 6,3 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Міноборони кодифікувало унікальний повнопривідний мотоцикл МУЛ.Е

ПОДІЇ

Наближена до Трампа блогерка приїхала до України та побачила злочини рф

СУСПІЛЬСТВО

На Харківщині рф вдарила по поштовому терміналу, є загиблі та десятки поранених

ВАЖЛИВО

“Кривава війна міст”? The New Yorker спрогнозував новий сценарій бойових дій між Україною та рф

ПОДІЇ

Удари по портах та цивільних об’єктах: окупанти атакували Миколаївщину дронами

ВІЙНА

Пожежі та знеструмлення: окупанти атакували Чернігівську область дронами

ВІЙНА

ЦВК визнала двох нових народних депутатів від «Слуги народу»

ВЛАДА

Фейк: В Україні вводять кримінальну відповідальність за публічну неповагу до Зеленського

СТОПФЕЙК

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

ВАЖЛИВО

Атака на Київ: на Лук’янівці через пошкодження вестибюля закрили станцію метро

ВАЖЛИВО

Ворог 63 рази атакував позиції Сил оборони, активно діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

росіяни скинули авіабомби на Слов’янськ — поранені 14 цивільних

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип