У різних регіонах російської федерації фіксується тривожна тенденція: групи підлітків та неповнолітніх вчиняють систематичні напади на літніх людей та пенсіонерів. Жорстокі знущання та побиття громадян похилого віку нерідко знімають на відео для подальшої публікації в соціальних мережах задля «хайпу».

Офіційні дані слідчих органів рф та повідомлення місцевих ЗМІ свідчать про те, що підліткова жорстокість на росії виходить за межі поодиноких побутових конфліктів.

Судові справи за перше півріччя 2026 року

Вирок у Гусь-Хрустальному (Березень 2026 року)

За повідомленням Прокуратури Владимирської області від 23 березня 2026 року, Гусь-Хрустальний міський суд ухвалив обвинувальний вирок стосовно двох неповнолітніх жителів міста.

Обставини: Підлітки вчинили груповий напад із застосуванням насильства щодо пенсіонера.

Підлітки вчинили груповий напад із застосуванням насильства щодо пенсіонера. Кваліфікація: Неповнолітніх визнано винними за ч. 2 ст. 213 Кримінального кодексу рф («Хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням насильства»).

Завершення судового процесу в Забайкальському краї (Червень 2026 року)

У червні 2026 року апеляційна інстанція залишила в силі вирок підліткам, які беруть участь у справі про побиття пенсіонера до смерті в селі Зурун.

Обставини: Група осіб, серед яких були неповнолітні, жорстоко побила літнього чоловіка. Від отриманих травм пенсіонер помер у лікарні, не приходячи до тями.

Група осіб, серед яких були неповнолітні, жорстоко побила літнього чоловіка. Від отриманих травм пенсіонер помер у лікарні, не приходячи до тями. Покарання: У червні 2026 року після розгляду апеляції підлітки отримали від 8,5 до 9 років позбавлення волі із відбуванням покарання у виховній колонії.

Чинники та особливості правопорушень

Згідно з матеріалами судових засідань та висновками слідства за 2026 рік, основними рисами таких злочинів є:

Мотив хуліганства та деструктивного «екстриму»: Значна частина нападів чиниться без суттєвої матеріальної вигоди, а задля самоутвердження.

Значна частина нападів чиниться без суттєвої матеріальної вигоди, а задля самоутвердження. Віковий поріг відповідальності: Нападники віком від 14 до 17 років підпадають під пряму кримінальну відповідальність за тяжкі та особливо тяжкі злочини проти життя та здоров’я.

Нападники віком від 14 до 17 років підпадають під пряму кримінальну відповідальність за тяжкі та особливо тяжкі злочини проти життя та здоров’я. Зйомка на відео: Збереглася практика фіксації знущань на мобільні телефони для подальшого поширення в закритих підліткових групах та соціальних мережах.

Джерело даних: Офіційні пресрелізи Генеральної прокуратури рф (березень 2026), регіональних слідчих органів та судові рішення першого півріччя 2026 року.

Факти та серія нападів: від Підмосков’я до Далекого Сходу

Згідно з матеріалами кримінальних проваджень Слідчого комітету рф та журналістських розслідувань, випадки групового насильства щодо пенсіонерів зафіксовані у багатьох куточках країни:

м осковська область (м. Литкаріно): Група школярів проникла до помешкання самотнього літнього чоловіка. Нападники кілька годин катували та били пенсіонера, знімаючи знущання на телефон. За фактом події порушено кримінальні справи за статтею про групове хуліганство.

Група школярів проникла до помешкання самотнього літнього чоловіка. Нападники кілька годин катували та били пенсіонера, знімаючи знущання на телефон. За фактом події порушено кримінальні справи за статтею про групове хуліганство. Хабаровський край: У регіоні затримано двох дівчат-підліток, яких звинувачують у жорстокому побитті сусідського пенсіонера, що призвело до його смерті. За даними правоохоронців, школярки вломилися до житла чоловіка, повалили його на підлогу та завдавали ударів упродовж кількох годин.

У регіоні затримано двох дівчат-підліток, яких звинувачують у жорстокому побитті сусідського пенсіонера, що призвело до його смерті. За даними правоохоронців, школярки вломилися до житла чоловіка, повалили його на підлогу та завдавали ударів упродовж кількох годин. Перм: Фіксуються напади з метою пограбування. 83-річний пенсіонер зазнав нападу у під’їзді власного будинку — нападник застосував фізичну силу, аби відібрати продукти харчування.

Фіксуються напади з метою пограбування. 83-річний пенсіонер зазнав нападу у під’їзді власного будинку — нападник застосував фізичну силу, аби відібрати продукти харчування. Нижній Новгород: У мережі набули розголосу кадри, на яких група підлітків жорстоко знущалася з декількох літніх жінок на вулиці, відверто демонструючи свою агресію перед відеокамерою.

Контент заради «лайків» та мотиви підлітків

Психологи та кримінологи, коментуючи такі випадки, зазначають, що ключовим каталізатором сучасного підліткового насильства став фактор соціальних мереж.

Важливо: Значна частина нападів вчиняється не лише з метою грабежу, а заради демонстративного приниження та отримання схвалення в підліткових спільнотах.

Основними чинниками зростання агресії серед неповнолітніх експерти називають:

Нормалізацію насильства в суспільстві: Загальний рівень агресії та толерантність до силових методів розв’язання конфліктів впливають на поведінку молоді. Безкарність та незрілість: Підлітки часто не усвідомлюють важкості наслідків своїх дій для здоров’я літніх людей. Відсутність профілактики: Недостатній рівень контролю з боку батьків та органів ювенальної превенції.

Реакція правоохоронних органів та відповідальність

Згідно із законодавством рф, кримінальна відповідальність за тяжкі та особливо тяжкі злочини (зокрема за групове хуліганство, умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень та грабіж) настає з 14 років.

За більшістю висвітлених у ЗМІ випадків порушено кримінальні справи. Нападникам загрожують реальні терміни ув’язнення у виховних колоніях для неповнолітніх. Разом із тим, батьки неповнолітніх притягуються до адміністративної відповідальності за неналежне виконання обов’язків із виховання.

Попри відкриття кримінальних справ, випадки групового знущання з пенсіонерів продовжують регулярно з’являтися в регіональних зведеннях, що свідчить про глибокі соціально-психологічні проблеми у середовищі російської молоді.

👉 Також нагадаємо, що банківська система рф зіткнулася з новою та надзвичайно потужною хвилею масштабної кризи довіри з боку власного народонаселення. Лише за перші два тижні липня 2026 року громадяни рф вивели зі своїх банківських рахунків у готівку астрономічну суму — понад 513 мільярдів рублів.