У Німеччині судять українців, яких підозрюють у диверсіях на користь росії

У Німеччині правоохоронні органи висунули обвинувачення трьом громадянам України у підготовці диверсій на залізничній інфраструктурі на замовлення росії. Про це у вівторок, 23 грудня, повідомило німецьке видання Welt.

За даними слідства, один із фігурантів після екстрадиції зі Швейцарії був узятий під варту. Ще двох підозрюваних затримали раніше на території Німеччини, і наразі всі троє перебувають під арештом.

☝️ Слідчі вважають, що обвинувачені погодилися здійснювати підпали та вибухи у сфері вантажних залізничних перевезень. Замовники цих дій, за версією прокуратури, імовірно, пов’язані з росією.

📦 За матеріалами справи, українці планували надсилати з Німеччини до України поштові відправлення з вибуховими або запалювальними пристроями. Передбачалося, що ці пристрої мали спрацьовувати під час транспортування.

У березні один з обвинувачених відправив до Кельна дві тестові посилки, обладнані GPS-трекерами. Подальше розслідування встановило, що замовником операції був чоловік, якого згодом доставили до Карлсруе.

📢 Генеральний прокурор ухвалив рішення про його арешт у середині травня у швейцарському кантоні Тургау. Після цього, через сім місяців, підозрюваного екстрадували до Німеччини.

Двоє інших фігурантів справи були затримані в травні в Кельні та Констанці. Кілька місяців тому вони постали перед слідчим суддею Федерального суду Німеччини й відтоді перебувають під вартою.

