Німеччина уважно стежить за розслідуванням у справі «Мідас»

Уряд Німеччини висловив офіційну позицію щодо корупційного скандалу в Україні, наголосивши, що уважно спостерігатиме за розвитком ситуації, але водночас продовжує довіряти Києву. Про це повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус у коментарі виданню DW.

📢 «За нашою оцінкою, ми перебуваємо в найтіснішому довірливому контакті з президентом України Володимиром Зеленським і продовжуємо бути поруч, зокрема в таких ситуаціях», — сказав Корнеліус.

Він підкреслив, що Берлін зберігає тісну комунікацію з українською владою та підтримує шостого президента України Володимира Зеленського. Навіть у період, коли увага прикута до масштабних розслідувань у сфері енергетики.

☝️ За словами речника, німецький уряд уважно відстежує події, пов’язані зі справою «Мідас», яку проводять українські антикорупційні органи.

📢 «Тепер ми спостерігатимемо за розвитком у даному конкретному випадку. І, за необхідності, можливо, нам доведеться вжити заходів і у цій справі», — наголосив Корнеліус, додавши, що рішення залежатимуть від результатів офіційного розслідування.

Він також висловив впевненість у спроможності українського уряду та антикорупційних структур ефективно завершити розслідування та притягнути винних до відповідальності. За його словами, корупційний скандал в Україні не став підставою для сумнівів у дієздатності українських інституцій.

Крім того, представник уряду Німеччини уточнив, що тема корупції не включена до порядку денного німецько-українських міжурядових консультацій, які заплановані на кінець року. Обговорення цього питання, за його словами, не передбачене програмою зустрічі.

Як відомо, 10 листопада НАБУ та САП оголосили про проведення масштабної антикорупційної операції «Мідас». Вона спрямована на викриття зловживань в енергетичному секторі, зокрема пов’язаних із відмиванням коштів державного підприємства «Енергоатом».

Згодом стало відомо, що учасники злочинної схеми легалізували близько 100 мільйонів доларів через офіс колишнього народного депутата Андрія Деркача.