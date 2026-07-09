У Львові громадяни влаштували масштабну протидію ТЦК

У місті Лева розслідують обставини масової протидії мобілізаційній структурі, що виникла внаслідок конфлікту між цивільним населенням та працівниками ТЦК під час «мобілізаційних заходів та/або заходів з оповіщення».

У Львові увечері в середу, 8 липня, стався інцидент за участю великої кількості цивільних громадян, які намагався врятувати затриманого чоловіка. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на Нацполіцію.

На місце події одразу прибули додаткові сили правоохоронців для недопущення подальшої ескалації та стабілізації обстановки в житловому масиві.

Первинні дані поліції та позиція мерії

Представники правоохоронних органів оперативно зафіксували факт порушення громадського порядку та розпочали збір свідчень безпосередніх очевидців події.

Речниця Головного управління Нацполіції у Львівській області Аліна Подрейко прокоментувала перші години після інциденту:

📢 «Станом на зараз поліція присутня на місці події. Правоохоронці охороняють публічний порядок та спілкуються з громадянами. Попередньо встановлено, що під час заходів оповіщення громадян про мобілізацію було виявлено чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби», – повідомила вона.

Видання зазначає, що на вулиці у Сихові лежить перевернутий автомобіль. Раніше у соціальних мережах активно поширювалося відео з натовпом, який оточив та перевернув авто співробітників ТЦК.

Реакція міської влади була стриманою. Міський голова Львова Андрій Садовий написав у Telegram, що наразі детально з’ясовує всі обставини ситуації на Сихові та пообіцяв повідомити ширші деталі після отримання повної й перевіреної інформації від профільних служб.

Пояснення від обласного ТЦК: перебіг затримання

Співробітники ТЦК у Львові під час проведення заходів оповіщення, спільно з представниками Нацполіції зупинили і відправили на медкомісію порушника військового обліку. Тим часом натовп учинив розправу з іншою групою оповіщення. Про це йдеться у повідомленні Львівського обласного ТЦК та СП у ніч проти четверга, 9 липня.

З офіційного тексту заяви військового комісаріату:

📢 «Станом на зараз військовозобовʼязаний громадянин, який порушував правила військового обліку, направлений для проходження ВЛК. Водночас на місці події залишилася інша група оповіщення, яку заблокувала група невідомих осіб. Ця група оточила службовий транспорт військовослужбовців, поводилась агресивно, суттєво пошкодила та, зрештою, перекинула службовий автомобіль. На місці працює поліція», – йдеться у повідомленні.

У ТЦК висловили повну впевненість у тому, що усім протиправним подіям на Сихові буде надана належна правова оцінка, а винні особи понесуть передбачену чинним законодавством кримінальну чи адміністративну відповідальність.

Реакція ОВА: службова перевірка та ідентифікація учасників

Керівництво Львівської обласної військової адміністрації взяло розслідування справи під особистий контроль, наголосивши на неприпустимості самосуду та нападів на працівників ТЦК.

Тим часом начальник Львівської ОВА Максим Козицький наголосив, що першочергове завдання влади – забезпечити громадський порядок. Він також пообіцяв винним невідворотне покарання.

Заходи реагування, оголошені керівництвом області:

Невідворотність покарання: усі, хто вчиняв правопорушення, у тому числі перешкоджання діяльності військовослужбовців, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності;

усі, хто вчиняв правопорушення, у тому числі перешкоджання діяльності військовослужбовців, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності; Внутрішній аудит: водночас обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування правомірності дій військовослужбовців ТЦК та СП щодо оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у «розшуку».

Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень розповів в ефірі «Суспільне Студія», що здебільшого до сутички були причетні мешканці прилеглих житлових будинків та кварталів.

Посадовець дав особисту оцінку масштабам нічного інциденту:

📢 «Мова і про велику кількість людей протягом великого періоду часу, про перекидання автомобіля, про пошкодження майна та інших речей. Я особисто був на місці подій. В більшості це є мешканці прилеглих районів. Очевидно, що емоційна складова присутня була. Як наслідок, це вилилося в ці речі. Всі особи, які були причетні до прямих конкретних дій, будуть ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. Але це питання правоохоронців та всіх органів, які залучені до розслідування цього інциденту», — зазначив посадовець.

Хронологія протидії представникам ТЦК в Україні

Останні події у Львові стали черговим проявом небезпечної тенденції загострення конфліктів навколо мобілізаційних процесів у тилових містах країни.

Попередні резонансні випадки агресії проти військових:

Вибух у Кам’янському: раніше повідомлялося, що у Кам’янському чоловік кинув бойову гранату у групу співробітників ТЦК, внаслідок чого три людини отримали поранення різного ступеня важкості;

Вбивство працівника ТЦК у Львові: також повідомлялося, що наразі повністю завершено досудове розслідування щодо колишнього працівника Львівської митниці, який під час конфлікту смертельно поранив військовослужбовця ТЦК. Обвинувальний акт у цій справі вже офіційно скеровано до суду для винесення вироку.

У Миколаївській області після проведення «мобілізаційних заходів» багатодітний батько опинився у підвалі одного з ТЦК . За даними слідства, потерпілого незаконно утримували та піддавали тортурам.

. За даними слідства, потерпілого Працівники ДБР викрили в одному з районних територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки Одеської області масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації .

. У Тернопільському ТЦК та СП тривалий час незаконно утримувались люди з психічними розладами та підтвердженою інвалідністю, що стало предметом окремого розслідування.

У Донецькій області правоохоронні органи розпочали офіційне розслідування за фактом загибелі цивільного громадянина. У місті Краматорськ правоохоронці наразі детально з’ясовують усі обставини смерті чоловіка під час його офіційного супроводу працівниками ТЦК.

Правоохоронні органи Тернопільської області розпочали розслідування для встановлення всіх обставин та мотивів загибелі місцевого жителя на території ТЦК.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування. Перед судом постануть керівник одного із районних ТЦК Івано-Франківщини та троє його підлеглих. Військовослужбовців звинувачують у приниженні, побитті та катуванні українців.

Правоохоронні органи продовжують вивчення відеозаписів із камер спостереження та мобільних телефонів для встановлення осіб, які безпосередньо розхитували та перевертали автомобіль на Сихові. Слідчі дії тривають.