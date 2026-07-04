Трагедія під Миколаєвом: кількість загиблих у ДТП зросла до 12 осіб

На півдні України сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода з великою кількістю жертв. Кількість загиблих у ДТП на трасі Одеса-Миколаїв заросла до 12 осіб. Про це повідомив шостий президент України В.О. Зеленський у Телеграм в суботу, 4 липня.

Глава держави зазначив, що отримав офіційні дані від правоохоронних органів щодо перебігу рятувальної операції. Він розповів, що була доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо цієї трагічної ДТП.

📢 «На трасі Миколаїв – Одеса зіткнулися вантажний автомобіль і мікроавтобус. На жаль, станом на зараз відомо про 12 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Шість людей травмовано. На місці аварії працюють усі необхідні служби: рятувальники, поліцейські, медики», – написав президент.

За словами Зеленського, зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії. Триває встановлення даних загиблих і постраждалих.

Реакція та коментарі місцевої влади

З’ясувалися додаткові обставини щодо пасажирів транспортного засобу. Частина жертв аварії виявилися колегами, які організували спільну поїздку на вихідні. Інцидент прокоментував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич:

📢 «Сьогодні на трасі під Миколаєвом сталася жахлива аварія. Загинули 12 людей, серед яких працівники нашого КП «Миколаївелектротранс». Вони їхали на відпочинок разом із сім’ями. Дуже важко це усвідомити. Так не мало бути. Зараз поліція встановлює всі обставини трагедії. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Постраждалим — швидкого одужання. Надаємо всю необхідну допомогу сім’ям загиблих і постраждалим. Завтра в місті оголошуємо день жалоби. Світла пам’ять. Це ще одне болюче нагадування: на дорозі треба бути максимально уважними. Навіть звичайний вихідний може обернутися трагедією».

Обставини аварії та попередня статистика

Нагадаємо, сьогодні вранці на Миколаївщині водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою Volvo. Зразу повідомлялося про дев’ять загиблих і вісім постраждалих. Згодом медики та правоохоронці уточнили дані після проведення невідкладних робіт на місці зіткнення машин.

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Це не єдина важка транспортна пригода на українських дорогах за останній час. Раніше цього тижня четверо людей загинули внаслідок зіткнення поїзда з маршруткою в селищі Квасилів Рівненського району. Переїзд не був закритий. Розслідування цих інцидентів перебуває під контролем керівництва профільних відомств.

👉 Також нагадаємо, що на північному сході Таїланду сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю пішоходів. Неповнолітній водій наїхав на групу буддійських монахів, які йшли дорогою під час паломництва.