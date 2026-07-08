США нададуть Україні ліцензію на виробництво комплексів Patriot

Офіційні переговори лідерів України та Сполучених Штатів на полях євроатлантичного саміту завершилися ухваленням стратегічного рішення, яке здатне фундаментально змінити баланс сил у повітряному просторі Східної Європи. США нададуть Україні право виробляти зенітно-ракетні комплекси Patriot. Про це сказав американський президент Дональд Трамп під час зустрічі з шостим українським лідером В.О. Зеленським на саміті НАТО в Анкарі у середу, 8 липня.

Цей крок відкриває шлях до глибокої інтеграції українського оборонно-промислового комплексу із передовими американськими технологіями.

Заява Трампа про передачу технологій «Patriot»

Глава Білого дому у своїй характерній манері підтвердив готовність Вашингтона розгорнути технологічні лінії на території України та навчити фахівців збиранню найсучасніших систем протиракетної оборони.

Американський лідер деталізував майбутні кроки під час спілкування з журналістами:

📢 «Мені пташка нашептала, що ми дамо їм (українцям – ред.) право робити Patriot. Ми покажемо, як їх робити», – заявив він.

Трамп також нагадав, що системи Patriot – це «дуже технічно складна річ», але водночас висловив глибоке переконання, що українські інженери та військові «швидко впораються» з освоєнням високотехнологічних виробничих процесів.

Оцінка далекобійних ударів по НПЗ та перспективи припинення вогню

Окрім військово-технічної допомоги, під час тривалої розмови лідери двох держав торкнулися питань поточної стратегії ведення бойових дій та можливих дипломатичних сценаріїв завершення конфлікту.

Ключові тези Дональда Трампа щодо геополітичної ситуації:

Вплив на тилову інфраструктуру: американський лідер заявив, що українські далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) « є ескалацією, яка здатна привести до кінця війни » ;

американський лідер заявив, що українські далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) Прагнення до переговорів: на думку Трампа, припинення вогню хочуть і Володимир Зеленський, і глава кремля володимир путін;

📢 «Маємо цікаві розмови (із Зеленським – ред.) з приводу того, що відбувається. Він хоче бачити припинення вогню. Я думаю, те саме хоче бачити і президент путін», – сказав Трамп і додав: «Тут складно, однак».

«Новий початок»: Трамп про особисті стосунки із Зеленським

Попри численні спекуляції у світових медіа щодо можливого охолодження діалогу між Вашингтоном та Києвом, американський лідер наголосив на високому рівні взаємної довіри та міцному партнерстві. Американський лідер заявив, що у нього з президентом України «чудові стосунки».

Глава Білого дому тепло відгукнувся про історію їхньої політичної взаємодії:

📢 «Ми з президентом Зеленським надумали зустрітися принагідно (на саміті НАТО). Ми теж маємо чудові стосунки: від Овального офісу і до сьогодні – дорога далека. Але ми це пройшли і це ще не кінець. Це новий початок», – резюмував Трамп.

Передумови рішення: критичний дефіцит ракет ППО

Рішення про передачу ліцензій на виробництво комплексів безпосередньо Україні було ухвалене американською адміністрацією на тлі надзвичайно складних викликів, з якими зіткнулися українські міста під час останніх масованих обстрілів.

Як відомо, українська ППО не перехопила жодну з 29 російських балістичних ракет під час масованої атаки на Київ 6 липня. Це сталося через відсутність ракет-перехоплювачів для систем Patriot, запаси яких виявилися вичерпаними.

Організація власного виробництва боєприпасів до них всередині України покликана назавжди розв’язати проблему дефіциту засобів протиракетної оборони та убезпечити українське небо.

👉 Також нагадаємо, що офіційне Осло ухвалює стратегічні рішення для оперативного закриття потреб українського війська у високотехнологічних засобах протиракетної оборони. Норвегія виділить 3 млрд крон (понад 300 млн доларів) на зміцнення української протиповітряної оборони.