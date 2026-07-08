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США нададуть Україні ліцензію на виробництво комплексів Patriot

Денис Молотов
Денис Молотов
США нададуть Україні ліцензію на виробництво комплексів Patriot
Зустріч президента США Дональда Трампа та шостого президента України В.О. Зеленського на саміті НАТО в Анкарі, Туреччина / 08.07.2026

Офіційні переговори лідерів України та Сполучених Штатів на полях євроатлантичного саміту завершилися ухваленням стратегічного рішення, яке здатне фундаментально змінити баланс сил у повітряному просторі Східної Європи. США нададуть Україні право виробляти зенітно-ракетні комплекси Patriot. Про це сказав американський президент Дональд Трамп під час зустрічі з шостим українським лідером В.О. Зеленським на саміті НАТО в Анкарі у середу, 8 липня.

Цей крок відкриває шлях до глибокої інтеграції українського оборонно-промислового комплексу із передовими американськими технологіями.

Заява Трампа про передачу технологій «Patriot»

Глава Білого дому у своїй характерній манері підтвердив готовність Вашингтона розгорнути технологічні лінії на території України та навчити фахівців збиранню найсучасніших систем протиракетної оборони.

Американський лідер деталізував майбутні кроки під час спілкування з журналістами:

📢 «Мені пташка нашептала, що ми дамо їм (українцям – ред.) право робити Patriot. Ми покажемо, як їх робити», – заявив він.

Трамп також нагадав, що системи Patriot – це «дуже технічно складна річ», але водночас висловив глибоке переконання, що українські інженери та військові «швидко впораються» з освоєнням високотехнологічних виробничих процесів.

Оцінка далекобійних ударів по НПЗ та перспективи припинення вогню

Окрім військово-технічної допомоги, під час тривалої розмови лідери двох держав торкнулися питань поточної стратегії ведення бойових дій та можливих дипломатичних сценаріїв завершення конфлікту.

Ключові тези Дональда Трампа щодо геополітичної ситуації:

  • Вплив на тилову інфраструктуру: американський лідер заявив, що українські далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) «є ескалацією, яка здатна привести до кінця війни»;
  • Прагнення до переговорів: на думку Трампа, припинення вогню хочуть і Володимир Зеленський, і глава кремля володимир путін;

📢 «Маємо цікаві розмови (із Зеленським – ред.) з приводу того, що відбувається. Він хоче бачити припинення вогню. Я думаю, те саме хоче бачити і президент путін», – сказав Трамп і додав: «Тут складно, однак».

«Новий початок»: Трамп про особисті стосунки із Зеленським

Попри численні спекуляції у світових медіа щодо можливого охолодження діалогу між Вашингтоном та Києвом, американський лідер наголосив на високому рівні взаємної довіри та міцному партнерстві. Американський лідер заявив, що у нього з президентом України «чудові стосунки».

Глава Білого дому тепло відгукнувся про історію їхньої політичної взаємодії:

📢 «Ми з президентом Зеленським надумали зустрітися принагідно (на саміті НАТО). Ми теж маємо чудові стосунки: від Овального офісу і до сьогодні – дорога далека. Але ми це пройшли і це ще не кінець. Це новий початок», – резюмував Трамп.

Передумови рішення: критичний дефіцит ракет ППО

Рішення про передачу ліцензій на виробництво комплексів безпосередньо Україні було ухвалене американською адміністрацією на тлі надзвичайно складних викликів, з якими зіткнулися українські міста під час останніх масованих обстрілів.

Як відомо, українська ППО не перехопила жодну з 29 російських балістичних ракет під час масованої атаки на Київ 6 липня. Це сталося через відсутність ракет-перехоплювачів для систем Patriot, запаси яких виявилися вичерпаними.

Організація власного виробництва боєприпасів до них всередині України покликана назавжди розв’язати проблему дефіциту засобів протиракетної оборони та убезпечити українське небо.

👉 Також нагадаємо, що офіційне Осло ухвалює стратегічні рішення для оперативного закриття потреб українського війська у високотехнологічних засобах протиракетної оборони. Норвегія виділить 3 млрд крон (понад 300 млн доларів) на зміцнення української протиповітряної оборони.

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