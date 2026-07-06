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У Керчі знищено два рідкісні російські ударні БпЛА «Оріон»

Денис Молотов
Денис Молотов
У Керчі знищено два рідкісні російські ударні БпЛА «Оріон»
Ілюстративне фото з відкритих джерел / БпЛА Оріон – ударно-розвідувальний апарат.

Українські сили оборони продовжують планомірно нищити авіаційний та технологічний потенціал російських окупаційних військ на загарбаних територіях. Спецпризначенці підрозділу «Кабул 9» знищили два доволі рідкісні російські безпілотники «Оріон». Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони у понеділок, 6 липня.

Операцію було реалізовано безпосередньо на одному з кримських аеродромів, де ворог базував свої ударні потужності.

Локація ураження та фінансові збитки окупантів

За інформацією військового відомства, супротивник намагався сховати цінну авіаційну техніку на сході півострова. Проте розвідники змогли точно встановити місце розташування апаратів. У повідомленні воєнного відомства оприлюднено деталі операції:

📢 «російські загарбники розмістили їх на території аеропорту в м. Керч тимчасово окупованого Криму. Орієнтовна вартість двох знищених воєнними розвідниками ворожих Оріонів може становити понад 10 млн», – йдеться у повідомленні.

Втрата цих літальних апаратів є суттєвим ударом по розвідувальних та ударних спроможностях російського угруповання на південному напрямку.

Технічні характеристики та небезпека БпЛА «Оріон»

Знищені безпілотні комплекси відносяться до класу важких середньовисотних апаратів великої тривалості польоту. Вказано, що БпЛА Оріон – ударно-розвідувальний апарат, який виготовляє російська група компаній АТ «Кронштадт».

Основні тактико-технічні параметри безпілотного комплексу:

  • Вага апарата: становить близько однієї тонни;
  • Радіус дії: становить від 250 до 300 кілометрів;
  • Автономність: здатний безперервно перебувати в повітряному просторі до 30 годин;
  • Озброєння: апарат є безпосереднім носієм керованих авіаційних бомб, а також ракет типів Х-50, Х-БпЛА та «Бандероль».

Хронологія масштабних ударів по інфраструктурі рф у Криму

Операція підрозділу воєнної розвідки відбулася на тлі масштабної демілітаризації всього Кримського півострова, де за останні дні зафіксовано серйозні руйнування логістики та енергетики.

Попередні та поточні ураження військових об’єктів окупантів:

  • Енергетичний колапс: нагадаємо, сьогодні на всій території Криму стався блекаут. За даними моніторингових каналів, цієї ночі безпілотники атакували Таврійську ТЕС та Сімферопольську ТЕЦ.
  • Руйнування аеродромів та логістики: а в ніч проти 5 липня ЗСУ уразили аеродром Гвардійське у Криму. Також були уражені два автомобільні мости і три склади боєприпасів російських загарбників на ТОТ Донеччини.

Спеціальні підрозділи Сил оборони України продовжують ведення активної розвідки та вогневого ураження стратегічних цілей у глибокому тилу ворога. Збір та верифікація даних щодо інших результатів нічної роботи тривають.

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