Кількість загиблих у Києві зросла до 15, пошук триває

У столиці України продовжуються безперервні заходи з ліквідації наслідків масованого повітряного нападу російських військ. Кількість загиблих у Києві через російську масовану атаку зросла до 15 осіб. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Телеграм у понеділок, 6 липня.

На місцях руйнувань багатоповерхових житлових будинків у цілодобовому режимі працюють важка техніка та загони рятувальників.

Прогрес пошукових робіт та деблокування нових жертв

Статистика людських втрат збільшується у міру розчищення найбільш пошкоджених поверхів. Керівник військової адміністрації оприлюднив нові дані з місця проведення операції:

📢 «На жаль, кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до 15. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки», – написав він.

Перед цим ДСНС поінформувала, що під завалами знайшли тіло чоловіка. Кількість поранених у столиці зросла до 56 осіб, з них 7 дітей. Згодом ця цифра зазнала додаткових уточнень через госпіталізацію нових постраждалих.

Хід аварійно-рятувальної операції за районами міста

Пошуково-рятувальні роботи у багатоквартирних будинках, пошкоджених внаслідок атаки рашистів, тривають за двома адресами у Подільському та Дарницькому районах. Фахівці використовують спеціальне обладнання для ліквідації підтоплень та пошуку постраждалих.

В офіційному повідомленні ДСНС деталізовано поточну ситуацію в житлових масивах:

📢 «У двох районах столиці тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місцях руйнування житлових багатоповерхівок. Кількість загиблих наразі становить 15 осіб. Попередньо, під завалами перебувають ще тіла жертв російської атаки. Внаслідок обстрілу травмовано 58 людей, з них 7 дітей. У Дарницькому районі за допомогою двох гідроелеваторів та плаваючої мотопомпи викачано близько 110 куб. води з підвального приміщення 25-поверхового житлового будинку. На місці подій працюють психологи та кінологи ДСНС».

Загальна статистика повітряного нападу та День жалоби

Цей удар став одним із найважчих за рівнем руйнувань житлового фонду міста за останній час. Ворог застосував комбіновану номенклатуру ракетного та дронового озброєння.

1 з 26

Основні параметри та наслідки повітряної атаки:

Загальний обсяг засобів нападу: нагадаємо, у ніч проти 6 липня росія атакувала Україну 68 ракетами та понад 350 дронами ;

; Ефективність протиповітряної оборони: підрозділи ППО збили більшість ворожих цілей, але жодну з 29 балістичних ракет перехопити не вдалося;

Обмеження у місті: знову найбільше постраждав Київ. Влада столиці оголосила день жалоби 7 липня. У місті будуть приспущені прапори та повністю скасовані всі розважальні заходи.

Кінологи та психологи ДСНС продовжують надавати первинну допомогу мешканцям пошкоджених кварталів, які втратили своє житло. Слідчо-оперативні групи поліції ведуть збір доказів для міжнародних судових інстанцій.