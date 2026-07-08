25 дітей із Луганщини вирушили на літнє оздоровлення до Словенії

Обласна влада спільно з європейськими партнерами продовжує реалізацію масштабних гуманітарних та реабілітаційних програм для наймолодших жителів Луганщини. В рамках міжнародного партнерства між Луганською обласною державною адміністрацією та Республікою Словенія 25 дітей із Луганської області вирушили на оздоровлення до міста Струньян.

Цей візит дозволить дітям відволіктися від реалій війни, отримати якісну психологічну підтримку та оздоровитися на морському узбережжі.

Організація цієї подорожі стала результатом тривалого дипломатичного діалогу між керівництвом Луганщини та представниками словенської дипмісії. Проводити дітей на відпочинок прийшли очільник Луганщини Олексій Харченко та Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Словенія в Україні Матея Превольшек.

Цей візит є практичним втіленням попередніх домовленостей, які заклали міцний фундамент для довгострокової взаємодії:

Час погодження: домовленості були досягнуті у вересні 2025 року під час особистої зустрічі Олексія Харченка та Матеї Превольшек;

домовленості були досягнуті у вересні 2025 року під час особистої зустрічі Олексія Харченка та Матеї Превольшек; Тематичні напрями: тоді сторони детально обговорили можливості взаємодії у сферах всебічної підтримки дітей, охорони здоров’я, сучасної освіти, культури;

тоді сторони детально обговорили можливості взаємодії у сферах всебічної підтримки дітей, охорони здоров’я, сучасної освіти, культури; Міжрегіональний трек: окрему увагу приділили питанню розвитку партнерства між громадами Луганщини та окремими регіонами Словенії.

Поточна поїздка триватиме з 8 до 19 липня та організована словенською благодійною організацією «Caritas Slovenia» за безпосереднього сприяння Посольства Республіки Словенія в Україні.

Позиція керівництва Луганської ОВА щодо реабілітації дітей

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко наголосив на пріоритетності міжнародних гуманітарних місій для родин, які постраждали від окупації та бойових дій.

Голова ОВА дав високу оцінку діям іноземних партнерів:

📢 «Попри війну ми продовжуємо відкривати для дітей Луганщини нові можливості. Ця поїздка – результат послідовної співпраці та довіри наших партнерів зі Словенії. Вдячний Посольству Республіки Словенія та Caritas Slovenia за підтримку наших дітей, їхній відпочинок, оздоровлення та можливість хоча б на певний час відчути безпечне і турботливе дитинство», – зазначив Олексій Харченко.

Розширення партнерства та майбутні проєкти громад

Успішна реалізація цього туру відкриває шлях для масштабування співпраці та залучення європейських інвестицій.

Напрями розширення співпраці зі словенською стороною:

Співпраця між словенською стороною та громадами Луганщини буде суттєво розширена найближчим часом;

До Посольства Словенії вже офіційно направлено соціальні пропозиції Кремінської, Сіверськодонецької, Попаснянської та Рубіжанської громад;

Подані документи стосуються спільної реалізації майбутніх інфраструктурних, освітніх та медичних проєктів.

Словенська сторона вже розпочала вивчення наданих кейсів для визначення бюджетів фінансування на наступний бюджетний період.

1 з 7

👉 Також нагадаємо, що цього літа 31 дитина з Білокуракинської громади вирушила на комплексне оздоровлення до відомого дитячого закладу «Синевирське озеро»