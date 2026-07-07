Азербайджан висловив протест рф через атаки на об’єкти SOCAR

російські повітряні удари по території України продовжують завдавати збитків не лише українській інфраструктурі, а й майну та дипломатичним представництвам іноземних держав. Міністерство закордонних справ Азербайджану у понеділок, 6 липня, висловило протест послу росії у країні через атаку рф на АЗС SOCAR у Миколаївській області, яка сталася днем раніше. Про це повідомляє державне медіа Азербайджану АЗЕРТАДЖ.

Офіційний Баку розцінює дії російської армії як системні та незаконні.

Заяви про цілеспрямований характер ударів та захист дипмісій

У зовнішньополітичному відомстві республіки наголосили, що це далеко не перший випадок, коли об’єкти азербайджанської державної нафтової компанії опиняються під вогнем російських військ. Зокрема, росія атакувала газорозподільну компресорну станцію та нафтобазу SOCAR в Одесі.

Азербайджанські дипломати прямо вказують на невипадковість таких інцидентів:

📢 «Незважаючи на неодноразові попередження, продовження подібних інцидентів свідчить про їх цілеспрямований характер», – заявили у МЗС Азербайджану.

Окрім комерційного майна, міністерство звернуло особливу увагу на удари, які безпосередньо загрожували життю дипломатів. Також там звернули увагу на авіаудари, що пошкодили будівлі посольства Азербайджану у Києві та почесного консульства в Харкові. В Азербайджані наголосили на важливості суворого дотримання Віденських конвенцій щодо захисту дипломатичних і консульських представництв.

Вимоги Баку до російського керівництва

У зв’язку з фактами руйнувань, азербайджанська сторона висунула москві низку офіційних вимог. Держава вимагає гарантій безпеки для своїх представників та бізнесу.

Ключові вимоги Азербайджану до російської федерації:

Проведення всебічного та прозорого розслідування за всіма вказаними фактами атак;

Надання офіційних та вичерпних роз’яснень щодо кожного з цих інцидентів;

Суворе дотримання міжнародних зобов’язань щодо забезпечення повного захисту цивільних об’єктів і диппредставництв.

Попередні випадки загострення дипломатичних відносин

Поточний демарш азербайджанського МЗС є продовженням тривалого треку висунення претензій до російського військового командування через ігнорування безпекових зон.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року МЗС Азербайджану викликало російського посла через масовану атаку на Київ, внаслідок якої була пошкоджена будівля посольства країни.

У ніч проти 18 серпня 2025 року російські війська атакували безпілотниками типу “Shahed” паливний термінал азербайджанської державної нафтогазової компанії SOCAR в Одеській області. Також постраждала й заправочна станція цієї ж мережі.

Наразі офіційні представники рф у Баку не коментували отриману ноту протесту. Азербайджанська сторона продовжує моніторинг ситуації навколо своїх активів в Україні.