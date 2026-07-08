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НАТО виділяє Україні 140 мільярдів євро на масштабні закупівлі зброї

Денис Молотов
Денис Молотов
НАТО виділяє Україні 140 мільярдів євро на масштабні закупівлі зброї
Фото: Саміт НАТО - 2026 в Анкарі / Туреччина / 08.07.2026

Тривалі двосторонні переговори та узгодження оборонних бюджетів на полях 36-го євроатлантичного форуму завершилися підписанням стратегічного документа. Він гарантує стабільне та прогнозоване фінансування української армії. Лідери країн НАТО на саміті в Анкарі ухвалили рішення про виділення 140 млрд євро на військову допомогу Україні у 2026-2027 роках. Про це йдеться в декларації саміту, оприлюдненій на сайті Альянсу в середу, 8 липня.

У документі офіційно вказано, що Україна своїм безпрецедентним спротивом робить визначний внесок і безпосередньо сприяє трансатлантичній безпеці. Держави-члени НАТО залишаються єдиними у своїй непохитній підтримці нашої країни, яка захищає свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність від зовнішньої агресії.

Розподіл фінансових зобов’язань та справедливий підхід союзників

Ухвалена декларація чітко розподіляє фінансовий тягар між партнерами та встановлює жорсткі рамки щорічних видатків для забезпечення Сил оборони України всім необхідним озброєнням.

В офіційному тексті комюніке деталізовано механізми виділення коштів:

📢 «Європейські держави-члени Альянсу і Канада нині фінансують переважну більшість безпекової допомоги Україні за рахунок двосторонніх і багатосторонніх бюджетів. Держави-члени Альянсу підкреслюють, що така допомога повинна бути справедливою, передбачуваною і сталою у довгостроковій перспективі. У 2026 році держави-члени Альянсу зобов’язуються виділити 70 мільярдів євро для забезпечення України військовою технікою і організацію допомоги та навчання, а також підтверджують суверенні зобов’язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у 2027 році», – йдеться в декларації.

росія як довгострокова загроза та модернізація західного ВПК

Окрім безпосередньої фінансової підтримки України, саміт у Туреччині зафіксував глобальні зміни у стратегічному плануванні самого Альянсу. Відтепер він переходить на рейки тривалого протистояння агресивній політиці кремля. Лідери НАТО офіційно визнали росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці.

Масштаби інвестицій та інноваційного розширення Альянсу:

  • З метою протистояння загрозі євроатлантичній безпеці і стабільності, яку становить росія у довгостроковій перспективі, а також загрозі тероризму, що зберігається, держави-члени Альянсу забезпечують виконання зобов’язань Гаазького саміту у сфері оборони;
  • У 2025 році європейські члени Альянсу і Канада суттєво збільшили інвестиції в основні оборонні потреби. Приріст становив понад 139 млрд доларів;

📢 «Сьогодні в Анкарі ми оголошуємо нові закупівлі на суму 50 млрд доларів і зобов’язуємося розширювати колективні виробничі потужності і співпрацю з промисловістю з метою прискорення інновацій», – сказано в декларації.

Союзники окремо підкреслили, що ці масштабні інвестиції не лише забезпечують передові спроможності, яких наразі потребує Альянс, а й одночасно зміцнюють спільну промислову базу та підвищують стійкість західних демократій.

Нова роль України та перспективи членства в Альянсі

Ухвалені фінансові та стратегічні рішення стали логічним продовженням внутрішньої трансформації сприйняття України європейськими лідерами. Регіональний контекст оборони зазнав корінних змін.

Нагадаємо, рекордна кількість країн НАТО на рівні міністрів висловилася за оновлення підходів до вступу України в Альянс. Зараз ця дискусія на полях саміту в Анкарі відбувається вже з урахуванням нової ролі України – як держави, яка робить значний та незамінний внесок у безпеку всієї Європи.

⚠️США нададуть Україні право виробляти зенітно-ракетні комплекси Patriot. Про це сказав американський президент Дональд Трамп під час зустрічі з шостим українським лідером В.О. Зеленським на саміті НАТО в Анкарі у середу, 8 липня.

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