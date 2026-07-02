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У Новій Одесі загинув водій вантажівки, через атаки масово горіла пшениця

Денис Молотов
Денис Молотов
У Новій Одесі загинув водій вантажівки, через атаки масово горіла пшениця
Фото: наслідки російських атак на Миколаївщині / ДСНС України / 02.07.2026

Окупаційні російські війська продовжують цілеспрямований терор проти цивільної інфраструктури та аграрного сектору України, намагаючись знищити логістичні вузли та цьогорічний врожай. Ворог здійснив масовану атаку безпілотними літальними апаратами на Миколаївську область. Внаслідок ворожих влучань зафіксовано людські жертви, поранення цивільних, а також масштабні пожежі на сільськогосподарських угіддях. Про це офіційно повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС) України у четвер, 2 липня.

Трагічний інцидент стався у місті Нова Одеса, де під ворожий удар потрапило місцеве підприємство. На місці атаки загинув 66-річний водій вантажного автомобіля. Окрім цього, ще троє чоловіків віком 25, 42 та 50 років дістали поранення різного ступеня важкості — наразі їм надається вся необхідна медична допомога.

Внаслідок вибухів суттєвих руйнувань та пошкоджень зазнали складські будівлі промислового об’єкта та безпосередньо вантажний автомобіль. Рятувальники ДСНС, які оперативно прибули на місце події, оперативно ліквідували масштабну пожежу, що спалахнула відразу після прильоту дрона.

Знищення українського хліба: пожежі на полях

Окремим важким наслідком російського повітряного нальоту стало масове займання сільськогосподарських полів у регіоні через розліт уламків та прямі влучання. Вогнеборці зафіксували численні факти займання посівів. Повідомляється, що сім разів горіла пшениця на корені, ще в одному випадку зафіксовано займання поля з ячменем.

Внаслідок цих підпалів нещадний вогонь вщент знищив понад 74 гектари стиглого врожаю, що завдало значних збитків місцевим аграріям. Водночас завдяки професійній роботі підрозділів ДСНС, які ліквідовували пожежі в умовах підвищеної небезпеки, рятувальникам удалося відбити у вогню та успішно врятувати ще 343 гектари українських посівів.

Масований повітряний терор рф

У ніч проти 2 липня росія масовано атакувала Україну ракетами повітряного, наземного та морського базування різних типів, а також ударними дронами. Загалом українськими радіотехнічними військами було офіційно зафіксовано 570 ворожих цілей у небі.

Географія ударів загарбників цієї доби виявилася надзвичайно широкою. Зокрема, окрім Миколаївщини та столиці, внаслідок російських атак на Дніпропетровську область поранень та травм зазнали ще двоє цивільних осіб. На всіх місцях влучань продовжують працювати слідчо-оперативні групи для фіксації чергових воєнних злочинів російської федерації.

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